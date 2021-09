Autochtones : des mythes à déboulonner

Qui n’a jamais entendu que les Autochtones « ne paient pas de taxes » et qu’ils vivent uniquement dans des réserves ? Pourtant, selon Statistique Canada, 60 % des membres des Premières nations ayant le statut d’Indien vivaient hors communauté lors du recensement de 2016. Et l’exemption de taxes et d’impôts ne s’applique que dans le cas très précis d’une personne qui a le statut d’Indien inscrit, vit dans une réserve indienne et y travaille, explique Mikana, un organisme voué à la sensibilisation aux réalités des peuples autochtones, dans son fascicule « Tu n’as pas l’air autochtone ! » et autres préjugés, qui recense et déconstruit 10 mythes.

Malgré les efforts de réconciliation et l’arrivée sur le devant de la scène d’enjeux comme celui des pensionnats pour Autochtones, ce genre de préjugé persiste.

L’actualité en a discuté avec Widia Larivière, cofondatrice et directrice générale de Mikana.

Quels stéréotypes sont les plus courants ?

Pendant longtemps, quand une personne apprenait que j’étais autochtone, la première question qui venait, c’était : « Paies-tu des taxes ? » Aujourd’hui, je l’entends moins souvent, mais c’est un préjugé qui persiste, comme tout ce qui relève des supposés « privilèges » autochtones.

C’est ironique, parce que lorsqu’on regarde les statistiques, les peuples autochtones sont défavorisés dans plusieurs domaines au Canada et au Québec. Leurs droits fondamentaux sont bafoués, plusieurs communautés n’ont même pas accès à l’eau potable, leurs services publics sont sous-financés…

Un autre préjugé persistant porte sur l’apparence physique, d’où le choix du titre du livret. Encore beaucoup de gens ont une conception très figée de ce à quoi une personne autochtone devrait ressembler, jusqu’à imaginer qu’on devrait avoir un habit traditionnel en tout temps. [Rire] La couleur de la peau, foncée ou plus pâle, est parfois utilisée pour déterminer si une personne est vraiment autochtone ou non, ce qui n’a pas lieu d’être.

Finalement, tout ce qui concerne l’alcool et l’itinérance est toujours bien présent. Les seules personnes autochtones qu’on croise à Montréal sont souvent en situation d’itinérance, alors on associe cet état et les problèmes de consommation à tous les Autochtones.

Comment ces préjugés nuisent-ils aux membres des Premières Nations ?

C’est à différents degrés. Ça peut mener à de la discrimination, du racisme, même à de la violence, voire à la mort dans un cas extrême comme celui de Joyce Echaquan.

Dans notre quotidien, ce sont souvent des micro-agressions qui s’accumulent. On peut se dire que ce n’est pas grave, que c’est inoffensif, en rire même. Mais à force de les entendre tous les jours pendant plusieurs années, ça peut finir par nous affecter inconsciemment. On se bâtit des mécanismes de défense, mais on peut aussi devenir méfiant par rapport aux allochtones. Certaines personnes vont même internaliser les préjugés dont elles sont victimes et finir par y croire.

Lutter contre les préjugés, c’est important non seulement pour une question de principe, mais également pour le bien-être des Autochtones. Ça produit des effets positifs sur eux et ça améliore leurs conditions de vie et leur sentiment de sécurité lorsqu’ils utilisent les services publics.

Comment se sont formés ces mythes dans l’imaginaire collectif ?

Il y a plusieurs causes, mais les préjugés naissent toujours de l’ignorance. La première source de méconnaissance, c’est le manque d’informations et de perspectives autochtones dans le cursus scolaire, que ce soit au primaire, au secondaire ou même au niveau postsecondaire. Personnellement, l’école ne m’a jamais appris ce qu’était la Loi sur les Indiens, le régime des pensionnats ou les politiques d’assimilation perpétrées envers les peuples autochtones.

Les préjugés sont aussi entretenus par certains médias. Lors de la crise d’Oka [NDLR : en 1990], par exemple, plusieurs ont été propagés à la radio et à la télévision. Aujourd’hui, le traitement médiatique a changé, mais je vois encore des approches qui renforcent les préjugés.

Il faut également souligner le manque de contact et d’espaces de dialogue entre les peuples. Des allochtones peuvent penser connaître les Autochtones parce qu’ils en croisent dans la rue ou au centre commercial, mais au fond, ils ne nous connaissent pas. Ces gens n’ont jamais visité de communautés autochtones, n’ont jamais eu de vraies discussions avec des personnes autochtones. Donc, ils se basent sur des histoires anecdotiques qui se transforment en mythes persistants.

Quels sont les moyens de faire disparaître ces préjugés ?

L’éducation et la sensibilisation. Il faudrait que ce soit obligatoire d’être exposé aux réalités autochtones à différentes échelles, dans tous les milieux. Il y a encore une tendance à éviter de parler de ces sujets ou à les nier. Ce ne sont pas des sujets agréables à aborder, mais ça fait partie de notre histoire et de notre identité collective. Ça devrait être normal d’en parler, pour ne pas reproduire des erreurs dans l’avenir et pour que les Autochtones aient les mêmes droits et conditions de vie que le reste de la société.

Il faut aussi prendre en compte les voix et les perspectives autochtones dans tous les milieux, y compris dans les médias. Plus on aura de la diversité dans les représentations autochtones, plus on va contribuer à déconstruire les mythes et à changer les mentalités. Ça humanise une personne de l’entendre et de connaître ses expériences, ce qui aide à faire disparaître les préjugés.

En tant que citoyens, que peut-on faire pour mieux comprendre la réalité des Autochtones ?

Il y a plein de choses qu’on peut faire, mais la première est de s’éduquer. Avec Internet, c’est facile de trouver une multitude de ressources, de documentaires, de balados et de livres pour s’informer sur la réalité autochtone. Pas seulement l’histoire, mais aussi les enjeux contemporains.

Dans les médias sociaux, on peut suivre les organismes autochtones, connaître les actions ouvertes à tous et y participer. Et dans son entourage, on peut intervenir lorsqu’on entend des préjugés. Ainsi la responsabilité de les déconstruire ne reposera pas uniquement sur les Autochtones.