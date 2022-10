Avoir le sentiment de culpabilité flexible

Vendredi dernier à l’émission Deux hommes en or, sur les ondes de Télé-Québec, Patrick Lagacé recevait le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, également ancien polémiste professionnel. À un détour de la discussion, l’animateur a demandé au politicien, en soulevant le fait que ses partisans soient si agressifs sur les réseaux sociaux : « Pourquoi ces gens-là se sentent attirés par ton parti ? » En guise de réponse, M. Duhaime a affirmé qu’ils s’y associent simplement parce que son parti ne les juge pas. (On parle quand même ici de gens qui menacent et intimident les autres sur les réseaux sociaux. Je pense qu’il n’est pas déraisonnable de porter un jugement sur leur comportement. Mais bon, c’est une autre histoire.)

Le chef du PCQ ajoutait : « On essaie de rassembler le monde plutôt que de diviser et stigmatiser. » Dans la rhétorique d’Éric Duhaime, depuis bien avant le début de la campagne électorale d’ailleurs, les 15 % (approximativement) de la population qui n’ont pas voulu se joindre à l’effort global pour enrayer la pandémie sont les rassembleurs. La division viendrait des 85 % qui ont adhéré aux mesures sanitaires plutôt que l’inverse.

Il s’agit tout de même d’une stratégie étonnante. Elle fonctionne très bien pour un animateur de radio, puisque 15 % des parts de marché constituent un auditoire suffisant pour engranger des profits. Par contre, en politique, insister sur des éléments qui ne plaisent qu’à 15 % des gens et rebutent fortement les autres n’est pas tout à fait gagnant à moyen terme.

Il reste qu’au-delà de ce drôle de tour de passe-passe, M. Duhaime n’a pas vraiment répondu à la question. Pourquoi ses partisans sont-ils les moins polis sur les réseaux sociaux ?

Cette question des animateurs, chroniqueurs ou politiciens qui engendrent des commentaires violents me tourmente depuis toujours. Si de tels commentaires apparaissaient sous mes publications, si ceux qui s’affichent avec mes couleurs invectivaient tout le monde sur les réseaux sociaux, je remettrais assurément en question la manière dont j’exprime ma pensée ou mes opinions. Je me demande donc comment ces gens font pour rationaliser le fait qu’ils suscitent des propos haineux, racistes ou homophobes. Comme ils ne sont pas eux-mêmes haineux, racistes ou homophobes, ils doivent s’inquiéter de voir que leurs adeptes sentent qu’en leur présence (virtuelle), ils ont le champ libre pour exprimer leur rage.

Il y a sans doute une part d’aveuglement volontaire dans leur processus. Ces personnalités interpellent les gens qui vivent en marge de l’opinion publique pour faire croître leur auditoire tout en fermant les yeux sur les dérapages que cela peut entraîner. La fin justifie les moyens.

C’est une sorte de dog whistling, un appel du pied qui vise à utiliser des codes que seuls certains groupes saisiront pour attirer leur attention. Un peu comme lorsque le personnage d’un film hollywoodien boit une Budweiser et que ça le rend très heureux. C’est un signal dirigé vers les amateurs de mauvaise bière pour qu’ils se ruent au dépanneur.

L’équipe de Pierre Poilievre aurait usé d’un stratagème semblable. Le réseau Global a découvert que les 50 dernières vidéos YouTube du chef contenaient le mot-clic #mgtow, qui veut dire « men going their own way » (hommes suivant leur propre chemin) et qui réfère à un mouvement antiféministe. Les mâles alpha autoproclamés qui faisaient des recherches pour ce mot-clic pouvaient donc tomber sur une vidéo du nouveau chef du Parti conservateur du Canada (d’ailleurs, je vous recommande celle où il mange des toasts avec un Justin Trudeau invisible, c’est très divertissant).

Si on demandait à Pierre Poilievre pourquoi les internautes misogynes sont attirés par son parti, il aurait bien de la misère à plaider l’innocence. C’était écrit blanc sur blanc (c’était un mot-clé invisible, après tout). Les autres politiciens sont plus subtils. Leur discours contient les mots-clés qu’il faut pour libérer une certaine parole, mais on ne peut juger de leurs intentions. Ils pourront toujours fournir le prétexte que ce n’était pas ce qu’ils voulaient dire. Les paroles s’envolent, mais les arrière-pensées sont encore plus volatiles.

Certains ont aussi trouvé que, pendant la campagne, François Legault flirtait avec le dog whistling avec ses commentaires sur l’immigration. Je pense qu’il s’est aperçu que de diminuer les immigrants le sert bien auprès d’un certain électorat, mais j’ai l’impression que ces propos relèvent plus souvent de la maladresse que de la stratégie. Je suis généreux comme ça, je donne le bénéfice du doute. N’empêche que ces mots ont été dits et que, malgré les excuses, la plupart des électeurs évaluent sûrement qu’il s’agit là du fond de sa pensée.

La capacité de l’être humain de se raconter des histoires à lui-même pour justifier des comportements peut être utile afin d’éviter de se sentir coupable pour tout et pour rien. Mais elle permet aussi à des gens qui ont le sentiment de culpabilité plutôt flexible de se laver les mains de la rage qu’ils engendrent.