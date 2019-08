Beyond toute

Il est de ces phénomènes de société qui dépassent ce qu’ils sont. Il en est ainsi pour les boulettes de fausse viande de Beyond Meat. À peu près inconnues il y a deux ans à peine, elles sont devenues la galette fédératrice d’un culte planétaire, l’ostie d’une nouvelle religion ; mieux : le symbole de notre temps.

Beyond Meat : au-delà, plus loin que la viande. Bien au-delà des masses masticatrices dans l’ignorance, le gras, la bêtise et la lourde empreinte écologique. On ne mange pas, ici ; on nourrit sa conscience.

Avant d’être un mouvement, Beyond Meat est une société fondée en 2009 par Ethan Brown, un végétalien visionnaire et entrepreneur, à partir du désir de ne pas infliger de souffrances aux animaux de boucherie. Les similiviandes qu’elle produit sont hyper-complexes et surtransformées, mais laissent en bouche un délicieux goût de vertu. L’idée est d’imiter à s’y méprendre la texture du bœuf haché et des saucisses. Aujourd’hui, Beyond Meat est cotée en Bourse et ses produits sont présents dans les supermarchés et dans certaines chaînes de restauration rapide, desquelles ils contribuent à redorer l’image. Beyond Meat n’est plus une gamme de produits ; c’est une aspiration.

En fait, on ne mange pas un hamburger Beyond Meat ; on participe à un changement de paradigme. Les consommateurs de fast-food 3.0 sont touchés par la grâce. En dégustant leur sandwich, ils sont automatiquement certifiés préoccupés par la souffrance animale, puis par la diminution des ressources sur la planète. Beyond Meat est un mouvement légèrement sectaire et ostensiblement branché, qui a réussi le miracle de rendre la malbouffe politiquement correcte.

Ce mouvement est donc devenu une allégorie de l’époque. Comment ?

D’abord, en exploitant l’idée de la diabolisation de la viande. Il ne suffit plus de réduire sa consommation de viande rouge ou de ne pas manger de viande le lundi. On devient, souvent sous l’œil dégoûté et sermonneur de l’ado de la maison, végétarien. Voire végétalien ; le passage le plus direct vers la rectitude alimentaire.

Ensuite, en étant une source intarissable de publications Instagram aussi appétissantes que moralisatrices. Le burger « et » la santé donnés en pâture aux abonnés, dans le respect de l’animal. Ces photos joyeuses et décomplexées de doigts pourléchés ont quelque chose de passif-agressif…

L’effet de mode y est pour beaucoup dans le succès du mouvement, mais surtout, Beyond Meat symbolise son temps en ce qu’il joue sur le terrain du vrai et du faux.

Fausse viande pour vraies valeurs. Protéines végétales sciemment déguisées en bœuf haché. Il y a quelque chose de troublant dans ce simulacre réussi à la goutte de sang près. Le bœuf nous révulse, mais son substitut sera saignant et goûtera pareil ! Le vrai bœuf, lui, a tout faux. Il conduit la planète à sa perte.

La vérité est dans le faux. L’authenticité est au-delà du vrai. La nourriture est résolument passée en mode fake news, où tout se confond sur fond de désinformation, de publicité et de propagande. Le faux a l’air du vrai, il sent et goûte comme tel. Le vrai est conspué, mais l’authenticité est vénérée. Ça tombe bien : on la produit en usine ! On la cote en Bourse ! Fake news, fake food ; c’est pour notre bien et on en redemande, on n’y voit que du feu…

Le nom même de la bête est un coup de génie : Beyond. Au-delà. Le paradis. Au-delà de la viande et de la vérité. L’époque entière est beyond. Dans tous les champs d’action, les limites habituelles sont repoussées, non plus à gauche ni à droite, mais carrément beyond. Nos voisins du Sud ont élu un président qui gère au-delà du réalisme et de la vérité. Nous, un premier ministre fédéral qui se positionne au-delà du nationalisme avec son multiculturalisme extrême. En ce qui a trait aux questions de l’intime, le discours sur le décloisonnement des genres est au-delà des sexes. Les réseaux sociaux nous permettent d’être au-delà de notre stricte identité ; avatars et anonymat nous lancent au-delà de notre ancrage matériel.

On pourrait continuer ainsi longtemps. Notre temps est celui du faux plus vrai que vrai, de la rectitude politique qui propulse une vérité reconstruite de part en part. Fake news et beyond facts. Le virage moralisateur inédit qui sévit dans tous les domaines de la vie impose ses combats et ses censures jusque dans notre assiette. Après, on s’étonnera que la viande que tous veulent essayer n’en soit pas…

Le faux. C’est exactement ce que goûte l’époque beyond.