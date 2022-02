Blues de fin du monde

Bienvenue en Dystopie, un monde qui ressemble à la plus anxiogène des fictions. L’avenir qui évoque vos cauchemars, c’est ici, c’est maintenant.

J’écris et m’interromps constamment pour aller voir le défilé des chars sur la page d’accueil du New York Times qui titre « La Russie envahit l’Ukraine ». Je jette des chroniques aux poubelles aussi vite que je les ponds. Mes sujets me paraissent soudainement dérisoires. Fragiles comme des œufs.

La pandémie a modifié notre rapport aux voisins en nous tournant les uns contre les autres, au profit de quelques manipulateurs. Le monde des technos ne parle que du métavers tandis que le réel coule à pic, que la Californie brûle, que la calotte polaire fond à vue d’œil et que des gens considèrent Éric Duhaime autrement que comme un agitateur. En Dystopie, les fléaux se multiplient.

Intérieur nuit : j’entends ma fiancée pleurer. Cela n’a rien à voir avec son cancer ni avec le fait que, pour la protéger, nous n’avons vu personne ou presque depuis six mois. Elle vient simplement de terminer le roman Sidérations, de Richard Powers. C’est un livre sur la perte. Celle des êtres que l’on aime, mais surtout du monde tel que nous l’avons connu. La fin de l’innocence. Pour de bon, cette fois.

La finale est un tournevis planté dans le cœur, qu’on voudrait démonter, d’ailleurs. Ça fait trop mal, par les temps qui courent, quand on le laisse fonctionner.

J’ai terminé ce livre d’une douloureuse intelligence en me disant : si j’étais un jeune adulte aujourd’hui, je n’aurais jamais d’enfant. Leur lucidité est trop cruelle pour eux-mêmes. Ils voient le monde qui se délite, sans avoir la capacité de faire comme si de rien n’était, de se réfugier dans la vacuité d’Instagram, les théories complotistes, la dope ou les séries télé.

Qu’on ose limiter leur temps d’écran relève d’ailleurs du sadisme.

On devrait plutôt les y scotcher, histoire qu’ils voient autre chose que leur avenir terrifiant tandis qu’ils ne peuvent faire qu’une chose : fondre de l’intérieur. Comme le pergélisol. Au lieu de libérer du méthane, c’est de l’angoisse pure qui émane de ce cruel dégel.

Les psys ne fournissent plus. Les profs ne se comprennent plus. Les parents sortent de deux années covidiennes totalement exsangues. De toute évidence, la cuisine flambant neuve n’a pas suffi. De toute manière, ils attendent encore la moitié de leurs électroménagers. La faute à la désormais proverbiale rupture dans la chaîne d’approvisionnement.

La cryptomonnaie joue avec la bourse. La bourse avec la géopolitique mondiale. La Chine envoie une Ouïgour pour allumer la flamme olympique et tout le monde est heureux de jouer dans la neige du tyran. Ikea étend sa mainmise sur les dernières grandes forêts anciennes d’Europe en sa qualité de plus grand producteur de mobilier mondial. Coupable : j’écris ceci le cul bien planté sur une chaise achetée chez le géant suédois du bonheur domestique. Ou est-ce du bonheur domestiqué ? Celui qu’on a enfermé entre quatre murs pour mieux se faire croire qu’on pouvait le mettre à sa main et répondre à l’injonction d’être heureux tout le temps ou alors d’acheter ce qu’il manque à notre décor pour y parvenir ? « Life is short, filled of stuff », chantaient les Cramps. Leur poésie était aussi économe que juste.

Nos téléphones et nos ordis nous espionnent partout en Dystopie. Des pirates informatiques paralysent des services et volent nos banques. Des dirigeants de pétrocraties font assassiner un journaliste et mettre les morceaux dans des valises, et l’on a oublié quelques mois plus tard. Trump lance son réseau social qui porte le nom de « vérité », un mot qui ne veut plus rien dire. Du monde ordinaire réclame la mise à mort de dirigeants politiques élus parce qu’ils veulent pouvoir manger leurs toasts frettes au Normandin, pas vaccinés, pas masqués.

En Dystopie, tout le monde chante du blues. Ou avec Jimmy Hunt : « Le monde est fou, fou, fou, mon minou. »

Moi ? Je regarde les bombes exploser dans la nuit ukrainienne en me faisant croire que ce sont des lucioles géantes.

Je m’invente un monde à enfiler par-dessus le monde pour oublier que nous sommes tous complices, tous idiots, au moins quelques minutes par jour. Tous à essayer de justifier nos contorsions idéologiques, à tenter de donner un peu de chair à nos convictions alors que nous faisons exactement l’inverse de ce que nous savons être juste.

Nous sifflons encore en avançant vers le néant. Mais ce n’est plus de l’inconscience. C’est pour se donner une contenance, en route vers l’unique destination possible en Dystopie. On siffle pour ne pas se laisser dévorer par la peur en marchant vers la noirceur. Ou pour imiter le bruit des bombes. Parce que le silence de notre lente autodestruction est moins violent, mais parfois, lui aussi, assourdissant.