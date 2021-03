Bon, Simone avait raison

Dans la jeune vingtaine, j’ai suivi deux ou trois cours de féminisme à l’université. Toujours avec comme posture le sentiment que le féminisme ne prenait pas en considération mon expérience. Mon vécu à moi. Celui d’une fille née au Québec dans les années 80 et n’ayant jamais ressenti qu’on la traitait comme « juste une fille ». J’avais un frère, je ne voyais pas trop de différences entre sa vie et la mienne, j’avais des amis gars, je suis toujours allée dans des écoles mixtes et encore là, nos enjeux semblaient relativement similaires. On ne m’avait pas comparée. Je n’avais pas vraiment senti que j’avais des droits inférieurs ou des conditions autres.

La vérité, c’est que je n’étais pas éduquée. Cela m’agaçait qu’en féminisme, le constat de départ soit toujours victimaire. Comme si nous étions condamnées à devoir nous battre et à être perçues comme des perdantes du système. J’avais également un petit côté ignorant, qui pensait que tout est une question de travail, que les possibilités sont infinies et que celles qui n’arrivent pas à leurs fins ne peuvent s’en prendre qu’à elles-mêmes. Et puis je manquais d’éveil aussi sur les conditions de base de plusieurs franges de la société. J’ai grandi nantie, fréquentant des écoles où, pour la plupart des filles, il allait de soi de recevoir une éducation et que toutes les portes soient ouvertes. Au même titre que pour les garçons.

Donc, dans ma tête, c’était beau, le travail était fait. N’est-ce pas ? C’est quoi ton problème, Simone de Beauvoir, tu penses vraiment qu’il « suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question » ? Ça, c’est parce que tu ne connais pas ma génération de femmes. Pour nous, ce sera différent. WRONG, comme dirait l’autre. Un an. Il n’aura fallu qu’une petite année pour que 100 000 femmes quittent le marché du travail au Canada. Les hommes sont 10 fois moins nombreux à s’y être résignés, nous a appris Stéphanie Grammond, cette semaine, dans La Presse.

Plus près de moi, au gala Les Olivier dimanche dernier, aucune humoriste n’a remporté de trophée. Je n’accuse pas plus qu’il ne faut mon milieu qui est très masculin, certes, mais qui sait somme toute changer. Je n’en veux pas à mes confrères, je le vois juste comme l’effet direct de la pandémie. Et je trouve ça profondément déprimant. L’un des cours de féminisme que je suivais parlait de la faible présence des femmes dans les arts avant l’invention des électroménagers et l’échange du lavage de la vaisselle contre la pratique de la peinture. Et comme une idiote, c’est vrai, je n’avais jamais remarqué cette absence des femmes dans les arts. En 5e année du secondaire, à l’école privée française où j’allais, ma prof de lettres avait pourtant réglé la question. « Le génie est masculin », nous avait-elle expliqué. Car les Victor Hugo, les Rodin, les Vinci de ce monde sont tous des hommes…

À lire aussi Est-ce que tout a changé ?

Je voudrais bien voir le nombre de pages qu’aurait compté Les Misérables si Victor Hugo avait dû laver lui-même ses bobettes. La réalité, c’est que le sacrifice, le « je vais me faire passer après les autres », est un piton gros comme un tronc d’arbre chez les femmes. On cède vite notre place. Et la société nous habitue à ce que quelqu’un prenne la parole pour nous. Cette pandémie n’a fait que ça, appuyer sur les fragilités qui étaient déjà là. Il n’y avait déjà pas beaucoup de filles en humour, il y en a encore moins. La carrière des femmes était déjà hypothéquée par la conciliation travail-famille, la pandémie nous a retiré l’école et la plupart des possibilités de faire garder les enfants. Montrez-moi une femme qui ne va pas sacrifier son avancement professionnel au profit de sa progéniture…

Ça reviendra, tout n’est pas perdu, mais comme je me l’étais dit quand je regardais la Coupe du monde féminine de soccer en 2019, constatant les mots clairement sexistes de certains commentateurs sportifs en France : non seulement, comme athlète professionnelle, tu dois faire les mêmes efforts que les hommes en étant moins bien payée, mais en plus, tu es obligée de mener un combat politique à cause de ton genre. C’est épuisant.

Cette pauvre Simone avait donc raison, je l’aurai appris sur le tard.