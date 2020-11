Bye chimère

Je ne vous le cacherai pas, la dimension poétique de la vie est ma préférée. Celle qui rend les feuilles jaunes à l’automne et qui s’applique à les rendre jolies, même pendant qu’elles meurent. C’est cette danse que je préfère, celle qui prend le chaos, le compost et, avec le temps, l’organise en fleurs. Tous les composts ne font pas naître les mêmes choses. Le mien fait des mots, celui de ma sœur de la musique… Et celui de Donald Trump fait naître un exercice démocratique d’une puissance égale à ses mensonges.

Mon Dieu que c’est jouissif ! « Cheh ! » diraient mes enfants qui regardent des youtubeurs français dont le langage est teinté d’arabe, « cheh » en arabe (de ce que j’en comprends) veut dire : « Bien fait pour toi. Tu n’as que ce que tu mérites. » La poésie de l’histoire est de retour, non pas par cette division que l’on observe aux États-Unis, mais parce que le fait que les résultats soient si longs à obtenir nous fait savourer l’ironie de la chose. Quatre ans que l’on se tape ce personnage grossier, ce personnage digne de la WWF qui ne fait que mentir et nous offrir en spectacle sa force que l’on sait complètement mensongère. Quiconque s’est déjà heurté à un narcissique sait pertinemment que la cassette qu’il se fait jouer dans sa tête a beau être réelle pour lui, elle ne tient à rien. Elle n’est qu’image. Chimère.

Donald Trump n’est pas fort. C’est un homme visiblement peureux et faible qui met des vestes trop grandes pour se donner des airs de grandeur. Comment je le sais ? Parce que la vraie force de la vie, c’est de savoir que l’on est vulnérable. C’est d’en être conscient et d’avoir su se construire en fonction de cette vulnérabilité. En reconnaissant sa propre fragilité et même en l’honorant. Toutes les personnes les plus courageuses, celles qui sont encore debout malgré les deuils, les épreuves, la maladie, la perte, les obstacles, les échecs. Toutes celles que j’ai vues se relever et continuer sont celles qui savaient ça. Qui ne gaspillaient pas leur énergie à maintenir une façade, mais au contraire plongeaient la tête dans la noirceur et en sortaient plus fortes, plus conscientes, plus outillées. Perdre la face, tomber, avoir mal, ça fait entièrement partie de la vie et soit ça te rend fou, soit ça te rend fort.

Et les fous, qui ne veulent pas l’admettre, mettent plus d’énergie à faire semblant d’être forts, qu’à guérir. Mais Donald Trump n’est pas fort. C’est un génie du marketing, certes, mais au fond il n’est rien. Il n’est rien, mais le mirage est impressionnant parce qu’il est à la tête de l’appareil politique le plus puissant du monde. Mais c’est ça qui est fort, pas lui.

Et Madame Démocratie n’avait pas dit son dernier mot. Comme il est rassurant de voir toutes ces personnes réfléchir. Toutes ces personnes parler, discuter, analyser et surtout compter les votes. Comme il est rassurant d’enfin entendre un refrain que l’on connaît et que l’on comprend venant de ce pays qui fait fondamentalement n’importe quoi depuis quatre ans. Elles étaient devenues complètement crackpot. Mais finalement, « fiou », non, tout le monde n’était pas fou. Les institutions, traînées dans la boue et la partisanerie, salies, dégradées à maintes reprises par le commandant en chef qui ne faisait qu’uriner sur leurs murs, n’ont pas été complètement détruites. Et si nous avons vu la liberté et la justice avoir les deux mains liées et se faire gifler à plusieurs reprises, au moins, la démocratie semble avoir tenu le coup.

Pour ce qui est de la poésie de la chose, j’aime toujours penser qu’il reste à la vie son sens de l’humour… Et que déduire de ce dénouement ? Un Donald Trump qui a horreur de perdre, qui a passé sa vie, son travail, son empire à vouloir coûte que coûte convaincre qu’il était un vainqueur, qui doit se faire susurrer à l’oreille par ses démons qu’il n’est qu’un loser… Quoi dire de cette fin qui le force à voir sa victoire len-te-ment fondre comme les glaces polaires sous le réchauffement climatique qu’il refuse de voir ? Comme un petit coup de rasoir sur la peau chaque fois qu’il perd un vote, un pansement que l’on retire le plus longtemps possible. Une interminable lutte vers la défaite. Chaque échec méticuleusement expliqué sur une carte en couleurs pendant que toute la planète regarde.

Je ne sais pas comment tout cela finira, mais cet exercice me suffit et me réconforte. L’humain n’est pas encore si bête et la vie continue d’être poésie.