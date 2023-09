Ça doit changer

Le jour où mon aînée a commencé la maternelle, nous étions toutes deux fébriles. La grande aventure scolaire débutait ! Mais notre enthousiasme a rapidement été douché par les premiers mots de l’enseignante qui nous a accueillies en classe : « J’ai su seulement hier soir que j’avais ce poste, je n’ai jamais travaillé dans cette école et je n’ai jamais enseigné en maternelle. Alors, si vous avez des questions, je ne pourrai pas y répondre. » Après quelques secondes de silence, elle a baissé les yeux vers la vingtaine de petits visages qui l’observaient, la mine déconfite : « Mais ne vous en faites pas, les enfants, tout va bien aller ! »

J’ignore comment s’est terminée cette année-là pour elle ; deux semaines plus tard, elle a été mutée dans une autre école.

Mais j’ai repensé à cette jeune enseignante en voyant le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, tenter d’expliquer pourquoi les centres de services scolaires étaient encore en train de chercher des profs alors qu’une bonne partie des parents avaient déjà fini d’étiqueter les fournitures de leurs enfants. La promesse qu’il a lancée, « Il y aura un adulte dans chaque classe ! », semblait autant relever de l’impuissance que le laïus qui a marqué le début de ma vie de mère d’écoliers.

Chaque Québécois devrait être indigné par l’état de notre système scolaire. Nous y consacrons collectivement 20 milliards de dollars par année. C’est le deuxième poste budgétaire en importance du gouvernement, après celui de la santé. Sa mission est cruciale pour l’avenir de notre société : le dynamisme du Québec de demain est directement lié à ce qui se passe dans les classes aujourd’hui. Pour conserver nos acquis et améliorer notre qualité de vie, il faut former des citoyens instruits, compétents et épanouis.

Sachant les coûts sociaux qu’entraîne le décrochage et les bénéfices que représente une forte diplomation, il serait logique de mettre le paquet sur le réseau scolaire : bâtiments impeccables et adaptés aux besoins éducatifs ; enseignants bien formés, valorisés et payés à leur juste valeur ; dépistage systématique et prise en charge précoce des difficultés d’apprentissage ; recherche constante des meilleures pratiques pédagogiques et évaluation continue des résultats obtenus. L’objectif de la société entière (et non seulement de l’école) devrait être de tout mettre en œuvre pour ne pas échapper un seul enfant.

Comparer cette liste avec la réalité donne envie de pleurer. Plus de 60 % des écoles sont en mauvais état. Des élèves attendent des mois pour recevoir des services spécialisés comme l’orthophonie. Le ministère peine à obtenir du réseau des informations de base tel le nombre de postes vacants. La création d’un institut voué à recenser la recherche sur les méthodes d’enseignement suscite une levée de boucliers jusque dans les facultés des sciences de l’éducation (comment des universitaires peuvent-ils être contre le partage de connaissances ?). Avec ses trois vitesses (public, programmes particuliers au public et privé), le système scolaire engendre une iniquité croissante. Et bien sûr, les enseignants écœurés par des conditions de travail désastreuses quittent le réseau à pleines portes, ce qui mène à la situation actuelle : un ministre qui ne peut pas promettre que chaque enfant aura un prof.

Après cette rentrée houleuse, l’éducation demeurera au cœur des débats avec les discussions entourant l’adoption du projet de loi 23, qui donnera plus de pouvoirs au ministre de l’Éducation. En même temps se poursuivent les négociations pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public, dont celles des enseignants.

Sur les deux fronts, on entend depuis le printemps les échos d’un même message émanant de divers horizons : « Le statu quo est intenable… mais il ne faudrait surtout rien changer ! » Forcément, si des façons de faire se sont cristallisées ainsi pendant des années, c’est qu’elles font l’affaire de certains. Il faut casser ce réflexe du « pas de changement dans ma cour ». La situation actuelle nuit aux élèves, aux enseignants, au personnel des écoles et au Québec en entier. Elle doit changer.

