Ça va faire, les crises dans les commerces !

Alors que la main-d’œuvre se raréfie, que les produits sont acheminés chaotiquement et que l’inflation se reflète sur les factures, l’hystérie gagne de plus en plus de consommateurs, qui s’en prennent aux commerçants et à leurs salariés. Un autre contrecoup de la pandémie et de l’un de ses nombreux dérivés, l’incivilité.

L’été dernier, les syndicats qui défendent les employés de quincailleries faisaient état d’une hausse préoccupante des comportements violents de la clientèle. En France, on forme le personnel pour faire face au phénomène. Aux États-Unis, des études et des experts concluent que, faute de mieux, les commerces sont devenus des lieux de défoulement en ces temps de crise.

Comme des enfants

Pensez à un marmot de trois ans qui fait le bacon par terre parce qu’on a refusé qu’il visionne Kung Fu Panda pour la huitième fois cette semaine.

Nous sommes comme lui : gâtés pourris. Habitués à la récompense instantanée, soudain frustrés de ne pas trouver notre fromage favori ou quelque autre produit non essentiel sur les rayons (ou, en ce qui me concerne, de ne pas recevoir le vélo pourtant commandé 11 mois plus tôt). À force d’entendre que le client est roi, on a fini par y croire.

La compréhension de la complexité de la chaîne d’approvisionnement n’est peut-être pas toujours à la portée de tous. Mais après deux ans de pandémie et plus d’une année de commerce chamboulé, il serait temps de se faire une raison. Et surtout de cesser d’injurier le personnel.

Jouir sans entraves

Dans un quotidien morne, ponctué de mauvaises surprises et d’un pénible déjà-vu sanitaire, consommer est un refuge. Pour changer son décor, puisqu’on en est souvent prisonnier. Pour contourner les contraintes, par exemple en achetant de l’équipement de sport, faute de pouvoir fréquenter le gym.

La demande très forte, doublée d’une rupture d’approvisionnement en divers composants essentiels à la fabrication des objets, d’un manque de main-d’œuvre et d’un vaste problème de transport maritime lié à une crise des conteneurs, explique ceci : on ne peut plus toujours obtenir immédiatement ce que l’on désire.

Les crises de nerfs des consommateurs qui explosent lorsque cela leur arrive sont aussi navrantes que révélatrices de ce que nous sommes devenus comme société. L’ultime liberté, c’est de jouir sans entraves. Ici et maintenant. Cash ou à crédit.

Service = asservissement

L’impatience plus ou moins violente est ainsi devenue le lot quotidien du commerce de détail et du service à la clientèle. Un restaurant manque de quelque chose en cuisine et un plat doit être retiré du menu : c’est la crise. Le camion de nos rêves sera livré en retard : c’est l’apocalypse. La vendeuse, le serveur, la commerçante doivent composer avec un florilège d’impolitesses qui dépasse l’entendement et révèle aussi la fragilité de nos égos, réduits à notre capacité d’acheter.

J’ai entendu quelqu’un, dans un balado américain (j’oublie lequel, j’en écoute trop…), exposer cette idée : notre interprétation moderne du capitalisme relève du désir d’être servis. Comme des monarques. Notre argent, croient bien des gens, nous dispense de toute forme de gratitude ou de politesse. Nous nous achetons un statut bien plus que des choses. Ce n’est pas nouveau. Comme pour le reste, la pandémie agit tel un catalyseur.

Injurier le commis du dépanneur en raison du prix de l’essence, sauter un plomb au service au volant parce qu’on ne peut obtenir le mets souhaité, lancer sa paire de chaussettes au visage d’une vendeuse simplement parce qu’elle doit appeler le gérant pour faire un remboursement : ces gestes d’incivilité se produisaient déjà à l’occasion. Ils sont désormais d’une intolérable banalité. Surtout si vous y ajoutez les réactions outrées des clients qui refusent de respecter les règles sanitaires et s’en prennent au personnel qui ne fait qu’appliquer la loi.

Mais qu’est-ce qui nous a rendus aussi impatients, outre la pandémie ?

Le bonheur en 24 heures

« L’impatience est une vertu », clamait en 2017 un expert du commerce en ligne, exposant la manière dont Amazon et les géants du domaine ont transformé le magasinage en expérience de gratification instantanée. Ajoutez-y le crédit, et le citoyen moyen a ainsi l’illusion qu’il peut tout avoir, tout le temps.

Jusqu’à ce que le proverbial grain de sable s’insinue dans l’engrenage.

Il y a toutefois quelque chose de stupéfiant dans la rapidité avec laquelle l’humain en arrive à taper sur la tête de plus petit que lui à la moindre insatisfaction. Je comprends le stress, l’angoisse pandémique, le besoin d’exutoires. Pas le mépris.

Les gens qui nous servent ne sont pas nos esclaves. Ni des employés de garderies pour adultes frustrés de petits luxes qui rendent le quotidien plus agréable, mais qui, lorsqu’ils viennent à manquer, ne sont certainement pas une question de vie ou de mort.