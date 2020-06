Carnet des temps inédits : Le festival des directives contradictoires

Lundi, alors que les restos déconfinaient en région, que steaks et poutines renouaient avec les mangeurs ravis, que les salons de coiffure montréalais se lançaient dans des retrouvailles émues avec des racines en folie, le directeur national de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, posait les jalons de la nouvelle normalité.

Le lendemain, schémas et graphiques se disputaient la une des quotidiens : 1,5 ou 2 m selon les circonstances, 1 m pour les jeunes de moins de 16 ans, puis 0 chez les tout-petits ou chez l’esthéticienne… mais 2 m en général ! Les Anglos, qui pratiquent le six pieds, sont donc à 1,8 m les uns des autres. En France, comme recommandé par l’OMS, on mange, on vit, on festoie à un mètre.

Dès lundi prochain, nous pourrons donc nous réunir à 50 dans une salle, mais pas être deux amis ensemble au restaurant à Montréal. Il y a une semaine, c’était 10 personnes de trois foyers à deux mètres dans la cour. Demain, 10 personnes dans une maison, sans distanciation. Nos intérieurs ont-ils été secrètement « purellisés » par des extraterrestes ? On peut manifester à 10 000 sans souci ; les bonnes causes sont plus efficaces qu’un vaccin inexistant. Le secteur de la construction semble immunisé, alors que le monde de la culture est létal pour autrui. Le masque, recommandé par des centaines d’épidémiologistes dans le monde est snobé ici. Horacio zigonne, Plante est mollassonne. Par contre, d’Ottawa à Berlin, vous devrez le porter dans les transports publics.

Tout ça relève du malaise perpétuel, de la plus grande fantaisie, pour ne pas dire de l’incohérence. Sans compter que ce que dit la santé publique une semaine est dédit 15 jours plus tard. Un récent article de la revue scientifique The Lancet montre que le fait de se tenir à un mètre réduit déjà de près de 80 % le risque d’être infecté. C’est bien le premier mètre qui est le plus important pour éviter la propagation ; le reste n’est que bonus. Mais peut-être qu’on connaît finement la psyché des Québécois ; il faut nous demander deux mètres pour en obtenir un…

Encore une fois, la millième, le Québec s’avère être une société distincte. Nous réinventons la roue, sur notre île, même si plusieurs pays ont deux à trois semaines d’avance dans la gestion du déconfinement, qu’ils en avaient trois à quatre dans le déroulement de la pandémie. De bonnes pratiques ont été éprouvées ailleurs. Nous pouvons nous informer, échanger, nous en inspirer. Ben non ! Réinventons ! Pourquoi, dans toutes les sphères, les Québécois doivent-ils être différents ? « Ouin, mais les États sont tous différents. » Pis ? Le virus est le même…

Le citoyen d’ici serait-il donc génétiquement, biologiquement et socialement bâti autrement que les Français, les Italiens, les Marocains, pour ne parler que de ceux-là ? On comprend que les gouvernants doivent, dans leurs décisions, soupeser les risques et les avantages. Les recommandations sont toutefois de plus en plus difficiles à comprendre et à légitimer. On sent dorénavant la pression, la politique, la crainte du rétropédalage en direct à 13 h à la télé, la volonté de ne pas perdre la face, les gros égos. C’est de plus en plus de la politique, de moins en moins de la science.

Il se dégage de cette improvisation byzantine l’impression qu’on essaie de justifier le fait que les mesures étaient nécessaires. Mais il y a des limites à la compréhension, à la patience, à la tolérance de la population. Nous ne sommes pas sots à temps plein. Nous voulons bien suivre, mais avec logique et cohérence. Les petits commerçants, les « pu de job », les agriculteurs, les artisans de la culture, les restaurateurs, tous ces champions de la réinvention de soi, commencent à trouver qu’on frôle l’illégitimité.

On nous a demandé d’être dociles. L’élastique de notre masque commence à être pas mal étiré.