Carnet des temps inédits: Les années nauséabondes

Au moment où j’écris ces lignes, des litres d’immondices ont été déversés dans les égouts d’Instagram à propos de Maripier Morin et de Safia Nolin, surtout de Safia. L’odeur nauséabonde se mêle à celle des messages sur les réseaux sociaux où il est question du port du masque, décrété liberticide par des imbéciles finis. Nous n’en sommes même pas à la mi-juillet et on peut déjà avancer que 2020 pue.

Je connais bien du monde qui, il y a quelques semaines à peine, avait hâte au 31 décembre 2020, histoire d’en virer toute une pour accueillir une année flambant neuve, fraîche et annonciatrice de joie et de bonheur. Euh, non… En novembre, nous ferons encore la file devant Provigo mais sous un petit crachin frette. Le 22 décembre, les pieds dans la sloche, les doigts gelés, nous attendrons devant la SAQ Dépôt. Voilà qui devrait nous avertir que les mois suivants ne verront pas l’embellie souhaitée.

Comment dire? 2020 est une répétition de l’avalanche de schnoutte que sera la décennie naissante. Non seulement elle sera épuisante, mais nous allons y jouer notre avenir. Par notre, je ne parle pas que de celui du Québec, mais de celui de la planète. Aux prises avec une très probable et calamiteuse deuxième vague de Covid, en attente d’un vaccin et de médicaments, et surtout, de lumière. Car cette décennie sera dès le début celle de la crise économique d’États qui se seront endettés de façon stratosphérique, puis d’une crise des finances publiques de ces États.

Le monde d’après sera celui de la méfiance envers les autorités, TOUTES les autorités, qui naviguent à vue en cette époque où les repères éclatent les uns après les autres. Un monde où les sceptiques, les complotistes deviennent une force inquiétante parce qu’incontrôlable, amplifiée par l’impact des réseaux sociaux. Les fractures sociales diviseront, lézarderont le corps social. Jeunes vs vieux, qu’on peut presque déjà sacrifier, riches vs pauvres, Blancs contre tous les Autres, masqués prudents vs Libârté frondeurs, identitaires vs wokes, la « cancel culture », la culture du bannissement et du boycot, contre les Histoires nationales.

Réélu ou pas en novembre, Donald Trump aura décomplexé le bullying social à la grandeur de la planète, propulsé des cohortes d’ignorants butés, méfiants de tout, paranos et égoïstes, salissant le mot Liberté en s’en réclamant. La planète continuera à surchauffer, et l’environnement à réclamer des mesures qui tarderont, trop modérées, trop tard.

Tout cela, nous le savons tous, nous le pressentons, peu importe nos positions idéologiques. C’est peut-être pour ça que nous nous jetons à corps perdu dans cet été déconfiné comme s’il n’y avait pas de lendemains, collés serrés dans des débits d’alcool sans âme du Dix30, chez des amis dans des piscines hors-terre ou sur des rues bobos piétonnisées à siroter des spritz.

Encore sous le coup du stress post-traumatique du confinement, nous nous doutons que ça continuera et que les années qui viennent seront un parcours du combattant. Nul besoin de « faire ses recherches », nous sachons! – comme on dit chez les conspirationnistes. Alors on danse sur le Titanic, qui pourrait être le nom d’une discothèque de Brossard. Devant la catastrophe anticipée, nos futures vies bouleversées, notre chaos intérieur, nos interrogations non assouvies, nous nous gavons de cet été caniculaire comme s’il n’y avait pas de lendemains.

Je n’excuse pas les ados sur le party qui auront contribué à l’explosion de covid en Montérégie. Non. Mais je peux, un peu, comprendre leur réaction de so what et de Fuck You face à ce monde qui s’annonce si insécurisant, si inquiétant. Nous le savons tous, mais eux n’ont pas de filtre : les années vingt sentent déjà mauvais…