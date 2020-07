Carnet des temps inédits: Mariepier et Safia, un conte moral

Ces temps-ci, les semaines semblent être des mois, les jours durent une éternité. Les événements inouïs s’empilent.

L’un des plus frappants est évidemment l’épisode du #moiaussi 2.0 mettant en scène Safia Nolin et Mariepier Morin, et puis d’autres encore dans la foulée, impliquant de nombreux noms de l’industrie culturelle québécoise.

Revenons sur le cas Safia-Mariepier. Celui-ci m’intéresse particulièrement, car c’est un vrai conte moral des années 2020. Mille histoires se percutent dans ce fait divers qui les contient toutes : le moralisme de l’époque, sa victimisation érigée en dogme, la pornographie, le #moiaussi de deuxième génération, la culture du call out, la vision de la justice, l’emprise des réseaux sociaux, le conflit des générations et le règne des millénariaux.

C’est d’abord une histoire générationnelle, car cette vague de dénonciations est différente de la première, qui a eu lieu autour de 2017. Alors que les dénonciatrices de la première vague croyaient encore à la justice réelle, le #moiaussi 2.0 existe à travers les réseaux sociaux. Les histoires sont révélées et relayées sur Instagram, la plateforme par excellence de l’image. Elles mettent en scène des personnalités connues des réseaux sociaux, beaucoup d’influenceurs, et les gens sont jugés en temps réel par le tribunal des abonnés et des « J’aime ». La justice officielle y est dépeinte comme inefficace dans les cas de harcèlement et d’agressions sexuelles (arguments que Yves Boisvert, dans LaPresse+, a en partie démolis). Le message envoyé par la génération qui vit sur les réseaux sociaux et qui y dénonce des abus est : n’allez pas à la police, faites-vous justice, et les entreprises qui engagent les personnes délinquantes les puniront. C’est ce que BonLook, Blush et Buick se sont empressées de faire avec Mariepier Morin.

La victimisation aussi est, en partie du moins, une affaire générationnelle. Je mets ici des gants blancs. Toutes les personnes récemment dénoncées comme agresseuses sont immédiatement dans la repentance. Elles promettent publiquement, sans procès, d’aller suivre une thérapie, de changer leur vision, de faire un travail sur elles-mêmes. C’est certainement une piste de solution louable et nécessaire, mais pas la seule issue. Le repentir et la culpabilité étalés et tartinés dans les minutes suivant la dénonciation sont-ils sincères, ressentis ? Ça nie l’aspect méchant et dépravé des gestes commis. Ces personnes sont, au fond, des malades, bien plus que des coupables. Dans notre société victimaire, il n’y a plus de dommages et de réparation de torts, mais des aveux, du travail sur soi et de la thérapie…

Le #moiaussi deuxième vague est aussi générationnel en ce sens qu’il met en scène une cohorte de gens (hétéros comme homos) qui ont appris la sexualité sur le web et à travers la pornographie. La porno n’est pas l’érotisme, mais plutôt la banalisation de l’extrême, de la violence, de l’assèchement de l’imaginaire, de la disponibilité des corps en tout temps. Elle place le cul au cœur de TOUS les rapports humains. En ce sens, les agressions dénoncées ont moins à voir avec le machisme qu’avec la « pornografication » des comportements. Il faudra vraiment creuser cette piste de la culture porno pour mesurer comment elle a envahi nos vies ordinaires et nos esprits.

Le cas Safia Nolin-Mariepier Morin est fascinant, car il met en cause deux jeunes femmes qui jouent, absolument, sans cesse, de leurs corps et des réseaux sociaux à temps plein, mais de façon complètement aux antipodes l’une de l’autre. Elles se sont rencontrées, le conflit a eu lieu, et il se déroule jusque sous nos yeux abasourdis. Leur histoire parle de réseaux sociaux, de victimisation, de repentance, de pornographie banalisée. C’est un conte moral déconfiné. On croirait presque à un scénario de film de Denys Arcand…

Que va-t-il se passer avec cette vague de dénonciations ? Entrons-nous, avec les gens de cette génération pourtant élevés dans les valeurs égalitaires, dans une nouvelle ère morale ? Ils sont/nous sommes obsédés par le sexe, l’apparence, la pureté, la transparence, la morale. Le cocktail est explosif. Il n’y aura pas de photos de plages exotiques sur Instagram cet été, mais ça va quand même surchauffer !