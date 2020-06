Carnet des temps inédits : On fête quoi, déjà ?

Je pose la question parce que commettre un impair est si facile.

Traditionnellement, au Québec, on se souhaitait une bonne Saint-Jean. Bonne fête nationale du Québec est la formulation officielle, mais elle a pour plusieurs une connotation nationaliste institutionnelle, peut-être parce qu’adoptée par le Parti québécois en 1972. La Saint-Jean est par ailleurs la fête de tous les francophones à travers le Canada. En cette année inédite de remises en question globales, on a même vu Safia Nolin proposer un spectacle dissident de la Sainte-Jeanne…

Le 24 juin était déjà très identifié à la fierté nationale et à la fièvre politique dans les années 1970-80. Mais depuis le déclin de la ferveur politique, la Saint-Jean se cherche et aboutit à un gros party qui, pour la majorité des Québécois, marque de façon festive le début officiel des vacances et de l’été.

Avouons-le, depuis 20 ans au moins, organiser les festivités officielles de la fête nationale du Québec, c’est marcher sur des œufs. Il y a dans les propositions d’activités et dans la liste des artistes qui se produisent au spectacle officiel quelque chose de scolaire, de prudent, d’appliqué. On sent qu’on doit remplir des cases afin de n’oublier personne, ne froisser aucun groupe ni communauté, ne réveiller aucune susceptibilité. Il ne faut pas être trop, ni trop peu. C’est un casse-tête artistique, une patate chaude politique, la quadrature du cercle social.

Depuis le début, 2020 est une année exceptionnelle, avec la pandémie, le confinement mondial, le déconfinement surréel et la remise en question soulevée par le mouvement antiraciste un peu partout. Tout cela, on pouvait s’en douter, aura des répercussions sur notre party annuel du solstice.

D’abord, plus que jamais, nous sommes mélangés politiquement, avec un gouvernement caquiste « nationaliste-juste-assez-mais-pas-tant », bleu québécois « teindu » façon batik. Saint-Jean, fête nationale du Québec, on hésite.

Nous sommes par ailleurs en plein déconfinement, qui frôle le déni de virus pour certains, et la prudence millimétrée pour les autres : donc, pas de grands rassemblements, ce qui enlève du caractère à la fête. Nous célébrons notre légendaire chaleur québécoise, mais virtuellement.

De plus, la conjuration météorologique nous interdit feux de joie et feux d’artifice, les risques d’incendie étant majeurs.

De façon moins anecdotique, des efforts considérables sont déployés depuis plusieurs années pour faire du 24 juin la fête de « tous » les Québécois, ce qui froisse certains égos fragiles. Et inversement, en ces temps de dénonciation vigoureuse du racisme, le porte-parole de la fête nationale de cette année, Didier Lucien, a été vilipendé pour avoir refusé de s’exprimer publiquement sur la situation des Noirs au Québec. Ajoutons que pour certains « progressistes », toute connotation nationaliste est synonyme de racisme, et que donc, une fête nationale du Québec trop politisée serait suspecte…

Carnet des temps inédits On s’en sacre, des vieux

Cette année, on ne s’en sortira pas facilement. Ce n’est pas pour rien que, pour plusieurs, le 24 juin sera un gros congé mérité, joyeux, célébré entre amis ou en famille, autour du barbecue.

Tranquillement, la fête a été vidée de son sens, trop explosif ou trop daté, c’est selon. Les fêtes nationales ont tendance à devenir problématiques, l’idée de nation faisant peu l’unanimité. Un peu comme ces statues qu’on déboulonne sans trop se questionner sur leur fonction de marqueurs historiques, même douloureux, on a ici dépolitisé, raboté la date. À quoi rime aujourd’hui la Saint-Jean ? À qui parle la fête nationale du Québec ? Est-il encore possible de lui insuffler du sens, voire de la fierté, quelque chose de rassembleur sans être édulcoré ? Sommes-nous condamnés, en ces temps extrêmement sensibles, à notre plus petit dénominateur commun ; une recette de hamburgers festifs de Ricardo ?

Je ne sais pas trop trop comment vous le dire, mais, « Bonne fête, pareil » !