Carnet des temps inédits : On s’en sacre, des vieux

J’ai vu ma mère pour la dernière fois le 15 mars. En fait non, car je vais lui rendre visite à sa résidence privée toutes les semaines depuis le début de la pandémie, elle sur son balcon, nous sur le trottoir. Je lui ai fait livrer de nouveaux vêtements, lui ai apporté des fleurs, que je glissais sur son balcon avant qu’elle ne sorte. Cette semaine, des pivoines du jardin. Je ne sais pas à quoi elle pensait, le visage enfoui dans les fleurs opulentes, mais ça semblait délicieux. Dimanche, je lui en apporterai de nouvelles, mais cette fois directement à son appartement. Il semble qu’après trois mois d’enfermement, très strict par moments, les résidences privées, après les CHSLD jeudi, autoriseront la reprise des visites.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants l’a annoncé très discrètement au moment-même où une lettre ouverte signée par 67 médecins, dont une majorité de gériatres, dénonçait les préjudices causés aux vieux par ces trois mois de vie confinée. Ils ont perdu de la motricité, de la stimulation, de la masse musculaire, de l’appétit, certains le goût de vivre. Leur santé mentale a été affectée, malgré les soins professionnels mais pressés des préposés. Dans certaines résidences, on a infantilisé les vieilles personnes, on les grondait comme des gamins. Celles qui souffrent de la maladie d’Alzheimer ont été privées de repères précieux. Pour nous, ces trois mois furent étranges, nous avons fait du pain et du Zoom. Pour les vieux, les très vieux, ce fut un printemps volé, des heures et des jours précieux dérobés à eux à qui il n’en reste pas tant. Une Fête des Mères solitaire, des naissances sans câlins, des deuils sans témoins.

Tout cela partait bien sûr d’un fond scientifique et de bonnes intentions : il fallait les protéger, eux, les plus vulnérables de la société. La résidence Herron avait été une claque dans la face de notre commode indifférence. Mais à partir du moment où il était clair que nous allions tous vivre avec le virus jusqu’au vaccin, que tout déconfinait, du camping au bowling, on aurait pu penser à eux. Depuis des semaines, là où il n’y a pas de COVID, on aurait pu penser à des salles de rencontres, contrôlées, avec masques et distance, pour les rencontres familiales. Non. On a tout barricadé, reléguant les vieux à la misère affective. Puis, on les a oubliés, pire que la Culture.

Carnets des temps inédits Le festival des directives contradictoires

La vérificatrice générale a demandé une commission d’enquête sur les CHSLD. La CAQ pousse ses maisons des Aînés. Tous veulent le bien des vieux. On parlera mécanique, employés, stratégies innovantes et amélioration des protocoles. D’accord. Mais la réalité, c’est que, collectivement, on s’en sacre, des vieux. Tant que ça ne nous pète pas à la figure comme dans les CHSLD. Qui racontera les humains? Leur souffrance, l’ennui, l’isolement, les pleurs en cachette, les larmes pas essuyées, la peur de mourir seul. Le temps volé. Quand nous retournerons leur rendre visite, cette fin de semaine, ils essaieront de nous rassurer, de nous dire que ça n’a pas été si pire.

Nous ferons semblant de les croire, ça nous arrangera. Parce que, comme société, en général, les vieux ne nous intéressent pas. Leur mémoire ne sert à rien, ils radotent, sont improductifs, ne sont pas de jeunes wokes urbains à vélo. Ils ne comptent plus, et de surcroît, ils sont le rappel brûlant de cet épisode pandémique honteux que nous voulons tous oublier. Tout à son déconfinement graduel et chaotique, le gouvernement avait comme oublié de les déconfiner. Tout à nos prises de rendez-vous au salon de coiffure, nous avions oublié de nous en rendre compte.

Honte. Honte à nous tous.

Mais c’est bien fait pareil : les vieux ne nous en tiendront même pas rigueur. Ils oublient…