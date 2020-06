Carnets des temps inédits : La pandémie de racisme

Pis vous, comment ça va ? Je veux dire : le déconfinement, le retour à la « normale », le monde d’après, comment ça se passe ?

De mon côté, l’anxiété a disparu et j’ai retrouvé le sommeil. En fait, je l’avais retrouvé, mais ce qui se passe aux États-Unis depuis l’assassinat de George Floyd me tient éveillée. Fébrile, je suis devant la télé jusqu’à plus d’heure pour suivre les analyses et les manifestations qui se déroulent en pleine nuit.

Je vis par procuration, en spectatrice, l’Histoire qui s’écrit sous nos yeux. Nous pensions tous que l’acte fondateur du nouvel ordre mondial serait économique, avec les faillites et les fermetures qui s’amoncelleraient. Or, c’est le racisme policier américain qui réveille ce corps social malade. Il faut voir ces manifestants, avec masques et distanciation, longs cortèges s’étirant sur des centaines de mètres, où Noirs et Blancs considèrent que la vie vaut plus que la peur de la maladie. Il faut voir cette volonté de vivre à égalité, sans craindre la police.

L’histoire en marche nous a sortis de notre nombril pour nous ramener au réel : ce racisme ordinaire qui fait que les hommes Noirs américains ont trois fois plus de risque que les Blancs de mourir sous les balles ou les coups de policiers, et que la litanie des noms des morts s’enchaine comme autant de marqueurs. Rodney King, passé à tabac à Los Angeles ; Trayvon Martin, 17 ans ; Eric Garner ; Michael Brown, 18 ans ; Freddie Gray ; Ahmaud Arbery ; George Floyd…

Le racisme est une sorte de pandémie, aux États-Unis. L’esclavage est la maladie de naissance de ce pays, sa tare fondatrice. La richesse, le système social se sont construits sur cet esclavage historique. Ce racisme structurel et historique a cartographié la vie et le territoire et continue à le faire, en dépit des gains, d’un premier président noir, de tout. Car les États-Unis sont encore atteints, de manière ordinaire, quotidienne, et de façon parfois spectaculaire, par des poussées de fièvre. L’Amérique de 2020 n’est plus celle de 1968 et de Luther King, mais elle est toujours souffrante. Il va falloir que les classes moyennes blanches regardent le problème en face, car le système entier tient (de moins en moins bien) sur cette inégalité sournoise. Mercredi après-midi, le président Obama s’adressait avec empathie aux jeunes, car ils sont l’avenir. Et bientôt, ils n’auront plus le choix que de changer, puisque le poids des « minorités » sera plus lourd que celui des Blancs aux États-Unis. Mieux vaudra faire face ensemble. Et pendant ce temps, le président en fonction se terre, se renfrogne, invective, fait dresser un mur autour de la Maison-Blanche, et ne fait aucun geste présidentiel pour soigner cette pandémie raciste. La question du racisme sera dorénavant un enjeu électoral, Trump ne pourra l’éviter.

Je ne sais pas quand la frontière avec nos voisins du sud rouvrira, peut-être pas avant 2021. Mais j’espère que ce grand pays malade commencera sa guérison avant que nous le retrouvions. Et par guérison, je ne parle pas que de la COVID.

En attendant, je veille la nuit, en espérant.

