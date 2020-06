Carnets des temps inédits : Le cornet à saveur de liberté

Hier soir, la Crèmerie sur Henri-Bourassa était enfin ouverte. Elle a tardé, je ne sais pas pourquoi. Contrairement aux années précédentes, pas de joyeux tapon désordonné devant le comptoir, mais une file bien dessinée, à bonne distance. Voilà le monde d’après, qui aura réussi à discipliner sur des microdétails des Québécois insoumis. Même si je n’aime pas la crème glacée molle, je me réjouissais de voir ce commerce rouvert, car généralement, début avril, à la veille d’une dernière bordée de neige, il symbolise à lui seul l’espoir obstiné d’une nation. Et en ce moment, nous sommes indécis mais pleins d’espoir : nous sommes comme en vacances, mais sans avoir connu la fin de l’année scolaire ni de l’année de travail. Nous sommes passés sans transition d’un printemps maussade à un été radieux, et du confinement anesthésiant à des vacances sans objectif. Nous voyagerons dans notre cour, n’irons pas à Plattsburgh, traverserons le Nouveau-Brunswick comme des hors-la-loi, coloniserons nos balcons. Le Québec est maintenant déconfiné en entier et résolument entré dans la nouvelle normalité.

Il y a trois mois bientôt quatre, lorsque les lumières se sont éteintes, nous imaginions le retour à la vie comme un scintillant lever de rideau, avec des embrassades dans un monde transfiguré. Nenon. On fait la file partout, on doute de ce que disent les scientifiques, on craint une deuxième vague mais on se protège peu, on s’habitue aux spectacles sans public et nos peaux sont carapacées grâce au Purell. C’est du gros n’importe quoi, next level. Nous étions si tannés, exaspérés et déprimés, avions tellement envie de joie et de légèreté que nous nous sommes relâchés en laissant notre discernement sur le comptoir de la cuisine. On ne veut plus rien savoir des directives et des précautions ; nous sommes tannés.

De toute façon, les chiffres de la mortalité baissent au point où même le premier ministre et l’INSPQ avaient décidé de ne diffuser les statistiques qu’une fois par semaine. Plusieurs ont dénoncé un manque de transparence, dans un des États au pire bilan de pandémie. Le ministre de la Santé s’est d’ailleurs ravisé deux jours plus tard.

Le maskbashing fait fureur. Hors Montréal, si vous voulez vous faire ostraciser, portez un masque. Non contents de ne pas se protéger — c’est leur « libarté » ! —, les antimasques vous reprochent de vous préoccuper de VOS affaires. Vous passez pour un mouton — peureux —attardé mental — victime du complot des Pharmas — 514. Rires et mépris, intimidation, et ça, c’est sans compter les conspirationnistes déjà en train de réécrire l’histoire du coronavirus.

Carnet des temps inédits : On fête quoi, déjà ?

Oui, nous sommes à boutte, l’été est là, le déconfinement enfin, nous avons envie de nous lâcher lousse, mais nous ne sommes pas stupides à temps plein. Et le Québec étant égal à lui-même — insouciant, divisé, un peu botcheux — dans ce monde tout neuf, nous faisons des accommodements avec la sécurité sanitaire et notre conscience. Comment nous le reprocher ? La crise a été gérée de façon paternaliste et rassurante, puis de plus en plus brouillonne, sans trop de reddition de compte. Mais ce n’est pas si grave puisque dans nos têtes, c’est pas mal fini, la pandémie…

Hier soir, à la crèmerie, une fois leur crème glacée en main, les gens se retrouvaient en gros tapons joyeux. C’est l’été. La COVID doit mourir dans la crème glacée molle.