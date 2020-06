Carnets des temps inédits : Le silence du pilote du Romano-Fafard

Nous sommes sortis du confinement, mais pas encore assez pour un spectacle de la Fête Nationale avec des milliers de personnes rassemblées, célébrant, buvant, chantant, se faisant des calins. Nous en aurions tellement eu besoin. En lieu et place, nous regarderons un show confiné, dans notre salon, le sentiment de collectivité en bandoulière et l’esprit festif dans la poche arrière. Certains pourraient y voir une métaphore de ce qu’est devenu le Québec : une gang de tu-seuls chacun dans son coin, mais là n’est pas mon propos.

Je veux parler de Didier Lucien, comédien de grand talent, porte-parole cette année de la Fête Nationale, qui avait accepté ce rôle bien avant la Covid et ce réveil collectif qui survient avec l’assassinat de Georges Floyd à Minneapolis. Didier Lucien, comme à son habitude, a demandé (et ce fut maladroitement exposé dans un communiqué officiel) à ne pas parler de racisme ou de culture lors des entrevues pour promouvoir la Fête. Des chroniqueuses militantes sont immédiatement montées au front, suggérant dans un premier temps que l’organisation de la Fête nationale avait voulu museler le comédien; puis, s’apercevant que c’était SA décision, se mettant à sous-entendre que c’était de la lâcheté sa part, vu la couleur de sa peau.

À lire aussi Carnet des temps inédits : La pandémie de racisme

Pour toute une génération, Didier Lucien est Bob, le pilote du Romano Fafard de la série Dans une galaxie près de chez vous. C’est également un comédien qui a choisi de parler par son art, par ses gestes. Après avoir dénoncé avec constance la discrimination dans le milieu théâtral, il a décidé de générer ses propres projets. Mais ça, les militants ne vous en parleront pas, tous à leur idéologie. La culture n’entre pas dans leurs cases rigides.

En insinuant qu’il avait été muselé, on lui retirait son libre arbitre. On sous-entendait aussi que la Fête nationale muselait ses porte-paroles ; elle serait donc le MAL, comme tout ce qui est nationaliste au Québec. Comme si Normand Brathwaite n’avait pas animé brillamment la Fête pendant des années, y conviant une diversité aussi joyeuse que normale sur scène. Et quand on a convenu finalement que c’était le choix de Didier Lucien, on a un peu suggéré qu’il était un « vendu ».

Peut-on lui câlisser patience ?

A-t-il le droit de se taire ? Faut-il que tous les Noirs déploient la même stratégie ? En se proclamant Québécois, démérite-t-il ? A-t-il le droit de vouloir rassembler, plutôt que d’accuser ? Car par son silence, Didier Lucien dit : « Nous sommes tous Québécois, et c’est la meilleure façon de vivre tous ensemble ». La question du racisme, que nous devons absolument regarder en face, comme société, est la question de TOUT LE MONDE, de l’ensemble du Québec. Il faut que cette question soit portée par un maximum de Québécois, que TOUS ouvrent les yeux, peu importe la couleur de leur peau. Ne pas respecter ni vouloir comprendre le poids du silence de quelqu’un qui a déjà payé un lourd tribut au racisme mais qui choisit implicitement le rassemblement pour faire société, c’est, de la part de certains militants, de l’idéologie. Le silence de Didier Lucien est plein, il est un choix. Il dit : « Tous ensemble, au Québec ». Lutter contre le racisme, c’est aussi respecter ce silence, comme on le ferait pour n’importe quel Blanc.

Nous fêterons donc la Saint-Jean en vase clos, sans foule, devant nos télés. Nous aurions pourtant bien eu besoin d’une méchante brosse nationale, tous réunis, de toutes les couleurs…