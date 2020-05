Carnets des temps inédits : Montréal que j’aime moins

J’ai écrit mon journal des temps inédits pendant 73 jours sans savoir combien de temps durerait le confinement. J’ignorais que cette expérience d’enfermement irait puiser dans notre rapport à l’intimité.

Vendredi dernier, 22 mai, avec la semi-annonce du quasi-déconfinement à Montréal, nous avons tous compris intuitivement que le temps du pain maison était terminé. Dorénavant, nous sommes dans le monde d’après, qui sera, qui est déjà tout aussi inédit. Le regard pour appréhender ce monde, le mien en tout cas, a changé. Tout autant personnel, mais tourné vers l’extérieur. Et mon extérieur immédiat, c’est Montréal…

J’ai eu le culot d’écrire ici récemment que certains en région détestaient Montréal et avaient, avec la peur légitime d’attraper la COVID-19, enfin une raison d’extérioriser leurs sentiments. Je ne suis pas la seule à le penser : j’ai entendu le maire de Québec Régis Labeaume exprimer la même pensée à la radio cette semaine. J’ai un peu nuancé mes propos dans un texte suivant, mais des discussions avec des citoyens du Bas-du-Fleuve, de Charlevoix, et en ondes à Québec avec Jérôme Landry, m’ont incitée à poursuivre ma réflexion. Avec Montréal dans la mire cette fois.

Depuis le début de la pandémie, Montréal affiche des statistiques peu reluisantes, qui s’expliquent, entre autres, par la négligence collective dans les CHSLD de la honte, plus nombreux à Montréal qu’en région, et sa concentration de nouveaux arrivés, nombreux à travailler en première ligne dans des milieux exposés au coronavirus. Mais une fois qu’on a dit ça, on vient de dresser le portrait de plusieurs grandes villes qui s’en tirent bien mieux que Montréal.

Montréal aurait dû, pour affronter la tempête, bénéficier d’un leadership de feu. D’une mairie proactive, omniprésente, au front dans les quartiers les plus touchés dès les premiers jours. D’une mairesse qui impose sans équivoque et sans attendre le masque dans les transports publics, qui soutient activement artistes et restaurateurs, ces âmes de la ville, terrassée dès le mois de mars, d’une dirigeante qui rallie les communautés, qui ne laisse pas Montréal-Nord se faire ostraciser par d’autres Québécois.

Valérie Plante a dirigé Montréal, ville blessée, comme si c’était un village (no offense aux villages). Certes, la Ville n’a pas de pouvoir décisionnel sur tout, beaucoup relève de Québec. Elle n’a pas le droit de faire des déficits, contrairement aux gouvernements de François Legault et Justin Trudeau ; elle se retrouve donc en position de quémandeuse, elle a les mains liées, mais c’était son intégrité même de ville qui était menacée. Montréal aurait eu besoin d’une représentante puissante et rassurante, visible. Les crises sont des révélateurs, et Valérie Plante aura eu l’allure d’une conseillère d’arrondissement.

Soyons justes, elle ne pouvait pas tout faire. On aurait juste aimé qu’elle vienne nous insuffler un peu de courage. Elle est notre mairesse. Le leadership en temps de crise est un mélange de cœur, de nerf et de marketing, et toutes ces caractéristiques étaient concentrées à Québec, chez François Legault. Alors Montréal la bizarre, celle qui est si peu représentée au gouvernement, celle qui vote à part, qui s’isole politiquement, qui se fout en général du reste du Québec, qui ajoute au clivage dévastateur qui fend le Québec en deux, Montréal a vécu la COVID comme en transe, repliée et dépendante de décisions qui se prenaient presque toutes au-dessus de sa tête.

Cette crise aura prouvé à quel point la métropole s’est coupée du reste du Québec ces dernières années, mais aussi comment elle se coupe maintenant elle-même en deux. L’administration Projet Montréal donne l’impression de prendre ses distances, sans consulter personne d’avec les citoyens ordinaires, les commerçants, ces âmes de quartiers, d’avec les petits propriétaires, les travailleurs qui utilisent leur voiture, les vieux, les handicapés, les défavorisés, les contribuables sans panache, ceux qui se taisent et font leur vie banale. Montréal est sous l’emprise de dirigeants dont les idées partent en vrille, qui croient que les quartiers se suffisent à eux-mêmes, et qui s’appuient peu sur la réalité.

Oui, nous voulons tous des pistes cyclables, moi la première, des terrasses plein les rues pour sauver les commerces locaux. Oui, les autos sont un mal nécessaire, mais est-ce le bon plan au bon moment aux bons endroits ? Tout ce fatras urgentissime est-il la seule « réponse » sérieuse et organisée à la crise ? Le bon sens et le sens du bien commun semblent avoir quitté la pièce.

Face au virus, nulle présence rassurante et inspirante en amont, mais une solution mur-à-mur en aval : tout fermer et rendre cyclable pour permettre la fluidité des mobiles, quitte à foutre le bordel, empêcher les commerces de se relever, les citoyens du Grand Montréal et des quartiers à peine excentrés de se mouvoir, et en ne consultant personne. Tant pis pour les Montréalais qui se sentent exclus de cette vision militante qui se cache à peine de vouloir être pérenne. Montréal est coupée en deux : les branchés de quelques quartiers centraux d’un bord, et de l’autre, les 514 moins glamour, les 450 ringardisés, les commerçants de la vieille vague, les boomers, les immigrants, les ordinaires.

Je ne prétends pas, loin de là, savoir tout des antichambres et du terrain du pouvoir municipal, mais, sur le plan du symbole politique, il y a eu un manque. Ma perception est peut-être erronée, mais j’aurais apprécié, dans la situation désespérante dans laquelle était Montréal, un peu plus de gestes apaisants et unificateurs. Qu’on nous donne du courage, pas des motifs à discorde supplémentaires.

J’ai décrit dans Détester Montréal le gouffre entre la métropole et le reste du Québec comme étant un des « clashs » les plus préoccupants pour l’avenir du Québec. Mais ce Montréal militant parti en orbite, qui rompt avec le Québec en toute connaissance de cause et qui disqualifie une énorme partie de ses citoyens au profit d’une caste bien pensante, mondialisée, un brin condescendante, parlant le montréalais ; ça, c’est un schisme dans le schisme.

En ce moment précis, je comprends ce que les citoyens des régions vivent par rapport à Montréal. Nous le vivons à Montréal même. Cette impression d’être exclus, cassés en deux. Pour le bien commun, il faudra repriser Montréal et le Québec, mais aussi, faire un petit travail de couture dans le tissu montréalais.