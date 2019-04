Ce n’est pas comme ça qu’on vit, juridiquement

La légèreté avec laquelle le gouvernement québécois recourt actuellement à la disposition de dérogation pour empêcher toute contestation devant les tribunaux du projet de loi 21 sur la laïcité est parfaitement déroutante. Contrairement à ce qui est véhiculé, ce n’est pas qu’un simple « outil » juridique comme un autre. C’est une mesure d’exception, qui vient avec un prix politique, celui de mettre en place une loi impossible à contester en cour. Dans ce cas-ci, le prix est d’autant plus élevé que l’odieux est grand : on privera de certains emplois certaines personnes selon leurs convictions religieuses.

Mais qu’est-ce que cette obsession à craindre l’intervention des tribunaux comme s’il s’agissait d’une plaie menaçante pour la volonté de la majorité? Pour assurer une saine gouvernance démocratique, il faut que les lois puissent subir le test des tribunaux. Et même si un gouvernement ne recourt pas à la disposition de dérogation, il est souhaitable qu’il agisse au meilleur de ses capacités pour que la loi qu’il met en place soit constitutionnelle.

Prenons l’exemple de la législation canadienne sur l’aide médicale à mourir. La Cour suprême avait, dans l’arrêt Carter, statué qu’on ne pouvait considérer l’aide à mourir comme un acte criminel, et avait obligé le gouvernement à réviser ses lois en conséquence.

Mais voilà, la proposition la plus récente du gouvernement fédéral ne permet pas à plusieurs d’en bénéficier, à cause du critère de « mort naturelle raisonnablement prévisible » introduite par le gouvernement. S’en est suivi une nouvelle contestation de la législation, menée par des personnes qui ne remplissent actuellement pas ce critère.

Deux demandeurs sont partis à cette affaire, dont Nicole Gladu, qui dit elle-même être « usée à la corde ». Elle souffre du syndrome de post-poliomyélite. Et pourtant, elle se bat pour avoir le droit de mourir dignement en invoquant son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. L’arrêt Carter reposait sur les mêmes arguments.

Le Barreau du Québec était de ceux qui avaient enjoint le gouvernement du Québec de demander un renvoi à la Cour d’appel pour clarifier la loi. Un renvoi est en quelque sorte le « procès » d’une loi institué par le gouvernement d’une province ou du gouvernement fédéral. Tout le travail de contestation aurait donc été porté par le gouvernement du Québec, plutôt que par les deux demandeurs, pour qui cette possibilité de contester n’est pas une mince affaire. Le fardeau que cela leur impose est des plus lourds. Un tel renvoi aurait été une belle contribution du gouvernement québécois à leur bien-être, un outil à sa portée pour éviter ce calvaire judiciaire à des personnes vulnérables. Il n’en fut rien.

Le deuxième exemple de ce droit de contester une loi a connu une conclusion plus heureuse. En 2015, la juge Chantal Masse de la Cour supérieure a invalidé, dans un jugement majeur, certaines dispositions discriminatoires envers les femmes de la Loi sur les Indiens dans l’affaire Descheneaux . Des femmes qui avaient perdu leur statut d’Indienne en raison de leur mariage avec un non-Indien, mais qui l’avaient retrouvé grâce à une réforme en 1985, voyaient leurs petits-enfants se faire refuser ce statut. Au contraire, un grand-père marié à une non-Indienne aurait, lui, vu ses petits-enfants en bénéficier.

Heureusement, sur ce dossier, le gouvernement Trudeau n’a pas porté la cause en appel et a plutôt envoyé le Parlement faire ses devoirs.

Pensons-y : il ne pouvait d’une main, prôner la réconciliation à travers le pays, et de l’autre, combattre pendant plusieurs années un citoyen autochtone aux moyens limités devant les tribunaux pour défendre une loi discriminatoire… On a donc transporté cette question au Sénat et à la Chambre des communes, avec le projet de loi S-3, qui vise à régler l’ensemble du dossier, et non seuls quelques éléments à la pièce. Les groupes autochtones, particulièrement ceux de femmes, et le gouvernement y travaillent encore aujourd’hui. Voilà un bel exemple de travail parlementaire.

Lorsqu’on parle du pouvoir de révision des lois des tribunaux, il s’en trouvera toujours pour dénoncer le « gouvernement des juges ». Voilà un raccourci méprisant pour notre délicat équilibre démocratique. Une contestation en Cour est une affaire sérieuse et onéreuse sur le plan de l’accès à la justice. Le jugement qui en ressort se fonde sur des arguments rationnels, puisant leur source dans la science et oui, la primauté du droit.

La responsabilité des tribunaux est de voir à ce que les lois soient conformes à nos chartes des droits. Celle du Parlement est de les rédiger avec rigueur et en respectant le cadre constitutionnel. Le projet de loi 21 du gouvernement du Québec n’en est pas un exemple. Quand le ministre qui en est porteur doit préciser qu’il n’y aura pas de fouille à nu pour trouver un symbole religieux au travail le matin, on est loin de la finesse, malgré le gros bon sens.

Les communautés autochtones peuvent certes se réjouir que leurs symboles spirituels ne seront pas couverts par la loi (la posture contraire aurait miné un esprit de réconciliation qui bat déjà de l’aile). On peut cependant légitimement se demander sur quelle logique juridique le ministre se fonde pour faire cette différence, étant donné que les croyances spirituelles autochtones sont également visées par les dispositions de la Charte en matière de liberté de religion.

Un mandat majoritaire ne devrait pas justifier l’arbitraire et la discrimination étatisée. Et encore moins de retirer le droit de s’adresser aux tribunaux en cas de doute. Nous avons le privilège de vivre dans un pays à la tradition juridique riche en nuance, dont l’avis de la Cour suprême a déjà inspiré d’autres législatures dans le monde et qui fait l’envie de tous.

Car non, au Québec, ce n’est pas comme ça qu’on vit. Juridiquement, du moins.