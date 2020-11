Ce que ça change

J’ai un voisin qui habite en diagonale de chez moi que je croise à l’occasion. Un homme noir, peut-être dans la soixantaine. Je ne vous le cacherai pas, je l’ai remarqué parce qu’il est noir. Dans mon quartier qui est très blanc. Très blanc longtemps. Je l’ai remarqué parce que sa femme et lui ont presque le même manteau, et moi qui suis en couple depuis 13 ans, je trouve qu’il est mignon d’imaginer qu’un jour, à force de vivre à deux, on puisse en venir à fusionner presque au point de se ressembler quand on marche.

J’ai remarqué ce monsieur au lendemain de l’élection de Biden, alors qu’il passait le balai devant sa porte. En le regardant, j’ai eu un sentiment de soulagement. L’air était bien sûr plus léger, le soleil brillait comme on ne l’avait jamais vu briller en novembre, mais aussi, je réalisais qu’un poids m’avait été enlevé, celui de m’inquiéter pour les gens qui ne sont pas blancs. Une sorte de honte se mélange à la peur quand t’es blanc. Ce n’est pas facile de se dissocier du fait que l’oppresseur a ta couleur de peau, mais de savoir tout de même qu’il existe un grand décalage entre ce que prône l’idéologie raciste d’un gouvernement de malheur et ce que tu sais dans ton cœur. Pendant que les gens de couleur sont traînés dans la boue, relégués à être traités comme des citoyens de seconde zone, nous, Blancs, nous trimballons avec ce sentiment de honte, la queue entre les jambes comme un chien qui a fait un mauvais coup. Et surtout, tant que ces idéologies volent le micro, dans ce climat toxique, nous nous sentons séparés de l’autre. Comme classés par couleurs, comme des Smarties qui ne demandent qu’à être de nouveau mélangés dans la boîte.

C’est tout ça que j’ai ressenti se lever le matin du 8 novembre. Que je pouvais recommencer à me promener dans la rue sans avoir le sentiment d’être étrangère aux voisins, en n’ayant pas l’impression que je devais les laisser tranquilles, faire bande à part. Mine de rien, c’est épuisant que la télé répète en boucle, même pour la combattre, une idéologie raciale qui ne reflète pas notre quotidien. Qui ne reflète pas ce que nous savons et vivons. Qui nous force à voir les amis, les maris, les voisins et les enfants qui ont une autre teinte de peau comme juste ça, une teinte de peau. C’est épuisant d’être constamment ramené au contenant, alors qu’on veut s’attarder au contenu. Moi qui ai le privilège d’avoir la couleur de peau de la majorité et qui trouve fatigant de m’inquiéter, je ne peux pas imaginer la fatigue de vivre en plus l’oppression. Pour un truc aussi banal que ta peau.

Le fantôme est parti, il n’a pas dit son dernier mot, mais déjà, le soulagement est là. Le soulagement qu’enfin ce que nous savons en dessous de la peur remonte à la surface. Qu’est-ce que ça change ? Comme le disait Van Jones, commentateur de CNN, à travers ses larmes… « character matters ». Ce que tu es comme homme, ton attitude, c’est important. Et ça n’est pas vrai que tous les politiciens sont pareils. Et ça n’est pas vrai qu’au final, l’un ou l’autre, ça ne change pas grand-chose.

La vie, c’est une bataille intérieure contre nos propres démons. Tout le monde peut basculer dans sa souffrance et se laisser noyer par son côté obscur. Tout le monde peut choisir la colère, la hargne, la haine, la vengeance, l’envie ou le besoin d’écraser l’autre pour se relever soi-même. Tout le monde peut choisir d’obéir à son égo et d’agir en fonction de tous les travers qu’il porte. C’est un combat que nous menons tous. Il est plus accessible de haïr. Plus dur d’aimer et de comprendre. Le bouton humain sur lequel appuie Donald Trump est gros comme une maison. Il est simple et à portée de main. Trump prend certains citoyens qui ont l’habitude de se sentir délaissés et leur répète depuis quatre ans qu’ils sont meilleurs que les autres. C’est sûr que le chant de la sirène est attirant. Malheureusement, il est simpliste et faux. Tentant, mais faux. Et même carrément dangereux pour tous ceux que cette idéologie populiste rejette.

Ce que ça change, c’est que nous pouvons enfin croire de nouveau en notre humanité. Nous savions qu’elle était encore là, mais bâillonnée. Noyée chaque jour par des mots affreux, par un jet de bile, salie par d’éternelles diatribes qui, espérons-le, cesseront bientôt.

Le gros du message vient de changer. Je vous l’avais dit, il restait de l’espoir. En dessous de la haine, même quand il se tapit, il reste toujours l’amour. Élisons ceux qui savent ça. Qui ont le courage de faire taire leurs démons et de montrer l’exemple. C’est ça que ça change et c’est important.