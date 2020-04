L’auteur est directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David-Suzuki.

Le début de 2020 ressemble à un chapitre de l’Ancien Testament. Des feux de brousse historiques ont réduit en cendres 110 000 km2 en Australie, une infestation de plusieurs centaines de milliards de sauterelles a déferlé du Kenya jusqu’en Iran, et une pandémie a touché plus de 1,6 million de personnes et fait près de 100 000 morts d’un bout à l’autre de la planète. Ces trois catastrophes naturelles n’ont pas de lien entre elles, mais leur occurrence brutale et simultanée constitue un sérieux avertissement de ce que l’avenir nous réserve.

Ceci n’est pas un exercice. Nous sommes présentement soumis à un test de résilience réel dont le résultat nous dira si nos sociétés peuvent s’adapter aux impacts des changements climatiques qui s’abattront sur nous au cours des prochaines décennies.

Bien qu’elles soient totalement différentes, les crises de la COVID-19 et des changements climatiques revêtent beaucoup de similarités. Les deux crises ont une portée mondiale et une dynamique d’expansion exponentielle, ainsi qu’un impact perturbateur en cascade sur les systèmes complexes de nos sociétés — comme les systèmes financiers, les chaînes d’approvisionnement, les systèmes de transport, de santé publique ou de sécurité sociale — dont elles testent la résilience. Une réponse efficace aux deux crises repose sur la confiance envers la science et les institutions.

Dans une entrevue à Yale Environment 360 (une publication de l’école d’études environnementales et de foresterie de l’Université Yale), Elizabeth Sawin, du groupe de réflexion américain Climate Interactive, dresse des parallèles entre les deux crises : « La pandémie et la crise climatique sont toutes deux des problématiques de croissance exponentielle face à une capacité limitée d’y faire face. Dans le cas du virus, le danger est que le nombre de personnes contaminées submerge les systèmes de santé. Pour les changements climatiques, c’est que la croissance des émissions surpasse notre capacité de gérer les conséquences comme les sécheresses, les inondations, les incendies de forêt et les autres événements extrêmes. » La croissance exponentielle des deux crises rend nécessaire d’agir bien avant que leurs impacts soient perceptibles. « Vous regardez par la fenêtre et rien n’indique l’arrivée d’une pandémie. Pourtant vous devez fermer les écoles et les restaurants. » La même chose est vraie des changements climatiques : une fois les impacts clairement perceptibles, il est trop tard pour éviter l’hécatombe.

Le concept de cygne noir a été développé pour représenter un événement qui a une faible probabilité de se produire, mais dont les conséquences sont d’une portée considérable et exceptionnelle. À l’opposé, le concept de Rhinocéros gris, développé par Michelle Wucker, représente un phénomène dont la probabilité est élevée, mais dont on ignore la menace. Les deux crises appartiennent à cette seconde catégorie. Dès 2006 la santé publique fédérale avait très bien documenté la possibilité d’une crise comme celle de la COVID-19. Quant à la crise climatique, les signaux d’alarme se multiplient depuis déjà deux décennies. Nous demeurons figés à fixer le rhinocéros dans les yeux en attendant qu’il nous charge.

Le rythme de croissance exponentielle de la crise climatique sera bien entendu moins rapide que l’arrivée soudaine de la COVID-19. Cependant, ce sont les effets en cascades de chocs climatiques répétés et à grande échelle sur nos systèmes financiers, économiques, sociaux et politiques qui sont redoutés. Déjà, les assureurs sonnent l’alarme devant la croissance des coûts associés aux catastrophes climatiques, alors que les investisseurs ont déjà commencé à intégrer ce nouveau risque physique à leurs stratégies d’investissement.

Au-delà des risques physiques ou financiers immédiats reliés aux catastrophes climatiques, c’est leur potentiel déstabilisateur qui doit être pris en considération. À cet égard, la crise syrienne est riche d’enseignements. Des études suggèrent que la sécheresse qui a frappé le Moyen-Orient de 2006 à 2010 a été un facteur qui a contribué à la déstabilisation de la Syrie en forçant la migration d’entre un et deux millions de personnes des campagnes vers les villes du pays. La forte présence de populations précarisées dans les villes a exacerbé des tensions déjà présentes et favorisé l’éclatement de la guerre civile. On connait la suite : des vagues de réfugiés ont déferlé sur l’Europe dans la pire crise humanitaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, contribuant à fragiliser l’Europe elle-même.

D’autres études remettent en question la gravité de la sécheresse, ses liens avec les changements climatiques et l’ampleur de la migration vers les villes. Mais la question n’est pas de savoir si les changements climatiques ont joué un rôle dans la crise syrienne, mais plutôt de comprendre comment des événements climatiques extrêmes et répétitifs peuvent contribuer à déstabiliser des États déjà précarisés, et ce faisant, à avoir un effet de contagion sur les pays voisins ? En d’autres termes, à quel moment les changements climatiques deviennent-ils la paille qui brise le dos du chameau, et quel sera l’effet domino sur les pays voisins? Qu’arrivera-t-il lorsque la courbe exponentielle des changements climatiques s’emballera et que les situations de crise se multiplieront ?

Cela pose la question de notre résilience : financière, économique, sociale et politique. À priori, aucun pays au monde n’est en ce moment en mesure de résister au choc du rhinocéros climatique de trois tonnes qui s’apprête à nous charger à 50 km/h. La crise de la COVID-19 a déjà mis en relief les vulnérabilités de plusieurs pays, la volatilité de nos systèmes financiers, la fragilité de notre système économique et notre dépendance alimentaire. Notre maison de paille a été soufflée par le virus. Il faut maintenant la rebâtir en brique, simplifier nos systèmes complexes, introduire des redondances, miser sur la science, renforcer notre cohésion sociale. Rebâtir à l’identique est la voie de l’échec.

On peut donc se réjouir que le premier ministre Legault ait amorcé une discussion sur la sécurité alimentaire du Québec et sur l’idée d’une meilleure autosuffisance économique. Cette discussion doit maintenant s’élargir à notre résilience à plus long terme face à la crise climatique. « Le Québec, ce vaste territoire de forêts, de lacs et de rivières, avec son grand fleuve et sa plaine fertile, ses villages et ses gens, sera notre arche et notre voile pour traverser un siècle de transition et d’effondrement. » Cette phrase, presque prémonitoire, m’était venue lors de l’écriture de la conclusion de Demain, le Québec (éd. La Presse), publié il y a deux ans presque jour pour jour.

This not a drill. Ceci n’est pas un exercice. La crise de la COVID-19 est une alarme que nous ne pouvons pas ignorer.

