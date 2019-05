Ces jeunes Québécois qui veulent sauver la planète

Louis Couillard

22 ans, étudiant en science politique à l’Université de Montréal, cofondateur de La planète s’invite à l’université

Ce collectif de jeunes venant de 24 cégeps et universités au Québec milite notamment pour bannir le pétrole et faire adopter une loi sur le climat. «Avant, chacun s’inquiétait dans son coin ; mais en s’unissant, on a transformé notre anxiété en volonté d’agir.»

Léa Ilardo

20 ans, étudiante en science politique à l’Université de Montréal, aussi cofondatrice de La planète s’invite à l’université

Le collectif organise une vaste grève des travailleurs et des étudiants qui se tiendra le 27 septembre prochain. «C’est l’engagement le plus important de ma vie.»

Sara Montpetit

17 ans, finissante à l’école secondaire Robert-Gravel et fondatrice du mouvement Pour le futur Montréal

C’est elle qui a parti le bal des grèves étudiantes dans les écoles secondaires chaque vendredi après-midi pour protester contre «les gouvernements qui ne font rien» relativement aux changements climatiques. Elle organise une grande marche entre Montréal et Ottawa dont la tenue est prévue cet été.

Catherine Gauthier

29 ans, directrice générale d’ENvironnement JEUnesse, un organisme voué à la sensibilisation des jeunes aux enjeux environnementaux

En plus de participer aux mobilisations actuelles, la militante a intenté une poursuite contre le gouvernement fédéral l’automne dernier, jugeant que les objectifs d’Ottawa pour réduire les gaz à effet de serre sont «inadéquats» et que cela viole le droit des gens de «vivre dans un environnement sain».