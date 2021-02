Changer le monde, un mot tabou à la fois ?

Ancien directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David-Suzuki, l’auteur est maintenant président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

Les récentes controverses à propos de la censure d’œuvres littéraires dans un contexte universitaire m’ont remis en mémoire certaines expériences vécues lors de mes études. Je suis en première année à l’Université McGill et j’assiste à un cours d’introduction à l’économie, dans un immense auditorium aux côtés de 150 autres étudiants. Vers le milieu du cours, le professeur fait une mise en situation avec un homme et une femme fictifs. Il dit : « A man and a lady… » Une main se lève dans l’auditorium : « Monsieur, pourquoi dites-vous lady et non woman ? Pourquoi ne dites-vous pas lady et gentleman ? » S’ensuit un échange tendu entre le professeur et l’étudiante sur le thème de l’égalité entre les hommes et les femmes. Après de longues minutes, le professeur reprend, excédé : « A HE person and a SHE person… »

C’était en 1992, durant la première vague de la pensée politiquement correcte. L’étudiante avait raison sur ce point : le fait de ne pas désigner les hommes et les femmes par des termes neutres et équivalents nous ramenait symboliquement à une forme de discrimination qui devait être combattue. Mais cette prise de bec stérile était demeurée à la surface des enjeux : personne dans la classe n’avait remis en question les fondements discriminatoires de la science économique, discuté des inégalités de revenus entre les hommes et les femmes, ou noté que tous les auteurs que nous lisions étaient des hommes. L’étudiante avait gagné son combat. Elle avait manifesté son indignation, le professeur avait fini par plier et le mot avait été effacé. Fin de l’histoire.

L’année suivante, dans un autre cours d’économie, un étudiant dominait les discussions en promouvant des idées libertariennes qui affirmaient qu’il appartenait au libre marché de déterminer l’allocation des ressources dans la société, en culture, en santé et en éducation, qu’il était normal qu’il y ait des gagnants et des perdants, que c’était aux perdants de travailler plus fort, et que l’action gouvernementale était foncièrement mauvaise. Il prenait toute la place et intimidait toute la classe, tant sur le fond que dans la forme de ses interventions, sous le regard bienveillant de la professeure. Aucun des mots qu’il prononçait n’était déplacé ou ne suscitait l’indignation. Mais sa pensée n’en était pas moins dangereuse : il manipulait les bâtons de dynamite idéologiques qui ont mené à la crise financière et économique de 2008, et personne ne lui donnait la réplique. Pendant que le campus était absorbé par les débats sur les mots et la rectitude politique, les idées qui légitimaient le pouvoir de l’argent et les inégalités systémiques faisaient tranquillement leur chemin.

Toujours à la même époque, j’ai eu la chance de suivre un cours d’histoire de la pensée européenne, où nous lisions des œuvres littéraires du tournant du XXe siècle. C’est le cours le plus intéressant et le plus important que j’ai eu dans ma vie, celui qui m’a donné les clés pour comprendre les courants de pensée qui circulent encore aujourd’hui dans notre société. La mort de Dieu chez Nietzsche ; la violence et la puissance autodestructrice de Dmitri (l’aîné des frères Karamazov, personnages de Dostoïevski), qui présageaient le fascisme ; la froide rationalité de son cadet Ivan, qui laissait voir les abus futurs des dictatures communistes ; et l’humanisme chrétien d’Aliocha, un autre frère, que j’ai retrouvé ensuite sous une forme athée chez Camus. Avec en trame de fond la lutte entre la pensée scientifique d’un côté et les croyances et superstitions de l’autre, qui est encore bien présente aujourd’hui alors que la science et les faits subissent les assauts de l’ignorance. C’est dans ce cours que j’ai obtenu les clés pour comprendre le monde contemporain, reconnaître mes propres valeurs et choisir mon camp.

Les œuvres au programme étaient toutes écrites par des hommes blancs, à une époque où le racisme et le colonialisme étaient la norme. Les idées auxquelles nous étions confrontés nous bousculaient. Comment enseigner la mort de Dieu à des croyants ? Les courants antisémites qui parcourent l’œuvre de Dostoïevski à des juifs ? Le sexisme de tous ces auteurs à des femmes ? La pensée raciste et colonialiste à ses victimes ?

Y avait-il des mots choquants dans ces œuvres ? Fort probablement. Mais nous acceptions ensemble le principe qu’il fallait les connaître pour les comprendre, et ainsi être en mesure de mieux combattre ces idées.

Voici où je veux en venir : effacer les mots ne change rien sur le fond. Les idées ont la tête dure et tant qu’elles ne sont pas battues, elles trouvent d’autres termes pour s’exprimer et elles continuent de se propager dans l’ombre et la respectabilité. Personnellement, j’aime mieux mener le combat des idées sur le terrain de la clarté.

Retour à mon cours de littérature. Dans Les frères Karamazov, Ivan rencontre en rêve le diable, qui est personnifié par un homme relativement aisé, bien habillé, affable et poli. Le mal n’est pas représenté par le feu et le sang, mais par une personne tout à fait respectable.

Dans mon parcours universitaire, le mal ne m’est pas apparu dans les mots employés dans les œuvres littéraires, mais plutôt dans les idées d’un étudiant qui doit aujourd’hui mener une carrière brillante quelque part dans le monde des affaires, et surtout dans le silence assourdissant des autres étudiants.

L’université est le lieu de toutes les possibilités : à la fois de la libre pensée où l’on peut découvrir les clés intellectuelles et s’affranchir des dogmes qui nous conditionnent, et de l’endoctrinement dont le but est de produire des individus qui contribueront à perpétuer les systèmes de pouvoir déjà en place. Ces deux forces s’affrontent toujours sur les campus, et en cela, les débats qui les traversent sont essentiels dans notre société.

Je conviens que certains mots ne doivent plus être utilisés, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas être étudiés. Mais les mots ne doivent pas être les arbres qui cachent la forêt. L’université souffre encore d’immenses biais systémiques et idéologiques qui doivent être corrigés par de véritables efforts allant bien au-delà de la censure de quelques termes ici et là.

Dans mon parcours universitaire, je n’ai eu aucune formation à la pensée antiraciste. On ne m’a jamais enseigné que l’accumulation primaire du capital dans les sociétés occidentales s’était faite par l’esclavage et la colonisation. Que les structures de colonisation à l’origine de la fondation du Canada étaient encore en place aujourd’hui. On m’a représenté les Premiers Peuples comme des sociétés primitives affranchies par l’arrivée des Européens. Pas un mot sur leurs savoirs traditionnels et leurs structures sociales.

On ne m’a jamais expliqué les causes des inégalités, qui m’ont été présentées comme une forme d’état naturel de l’humanité. On m’a enseigné que la croissance et le profit, et non la justice et l’équité, étaient les objectifs de l’économie. Que l’être humain était au sommet du monde plutôt qu’une espèce interdépendante de 30 millions d’autres, que la nature était un réservoir de ressources à extraire, que la croissance infinie était possible dans une biosphère. J’ai tout appris sur l’Occident, rien ou presque sur le reste du monde.

Il doit y avoir un véritable débat sur le rôle de l’université. Et il doit passer par une révision complète des programmes et des valeurs de ces établissements. Trente ans plus tard, je vois l’histoire se répéter : pendant qu’on s’affronte sur les mots dans les facultés de littérature, la machine à endoctrinement poursuit son travail dans les facultés d’économie.

Je termine sur une phrase du colonel Kurtz dans Apocalypse Now !, de Francis Ford Coppola : « We train young men to drop fire on people, but their commanders won’t allow them to write “fxxx” on their airplanes because it’s obscene ! »

Pour changer le monde, il faudra aller au-delà des mots.

