Changer les traditions de Noël, c’est pas un cadeau !

Pourquoi les traditions de Noël sont-elles ancrées si profondément dans la vie de nombreuses familles québécoises ?

Christine Grou : Dans la vie, tout change, et les passages sont nombreux, de l’enfance à l’âge adulte ou des études au monde du travail, par exemple. Donc, tout change… sauf les traditions ! Et cela nous sécurise, puisque c’est un ancrage qui définit notre identité, autant celle d’un individu que celle d’une nation. Les traditions sont aussi associées à des souvenirs heureux, c’est pourquoi on les aime et on désire les maintenir. Même lorsqu’un proche disparaît, on veut les garder pour entretenir sa mémoire.

Jean-Philippe Warren : Noël est une fête magnifiée pour plusieurs raisons. Il reste peu de fêtes religieuses au calendrier — au XIXe siècle, on en comptait 200 ! —, donc chacune d’elles fut longtemps célébrée avec plus d’intensité. La dimension économique demeure importante. Valoriser le labeur, les sacrifices et l’épargne, comme on le faisait jadis, ça posait problème au capitalisme et à la société industrielle qui produisait de plus en plus de biens superflus. Le discours religieux s’est ainsi laissé infiltrer par un discours économique. Ce n’est pas pour rien que l’enfant est au cœur de cette fête, puisqu’il est un être de désirs, il veut tout ! Demandez à un adulte ce qu’il aimerait recevoir pour Noël : rien, la plupart du temps… Tandis que pour un enfant, le magasin au complet n’est pas suffisant. Encore aujourd’hui, certains commerces font 50 % de leur chiffre d’affaires annuel pendant la période des Fêtes. De plus, dans beaucoup de familles, à part les mariages et les funérailles, c’est l’un des rares moments où tout le monde est ensemble.