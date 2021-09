Climat : il nous faut un plan clair

Il n’y a pas que la crise sanitaire qui a cours, il y a aussi une crise environnementale. Alors, pourquoi pas un « 13 h » de l’environnement, comme ces points de presse d’après-midi à propos de la pandémie que tiennent le premier ministre François Legault et ses responsables de la santé depuis un an et demi ?

J’ai vu l’idée circuler bien avant que le rapport du GIEC — le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat — soit rendu public, en août, et sonne l’alerte rouge pour l’humanité.

Notez que le rapport aura fait les manchettes pendant 48 heures, avant d’être déclassé par un autre sujet de l’actualité. C’est dire si la suggestion d’un « 13 h environnemental » est passée inaperçue ; moi-même, je ne sais plus trop où je l’ai d’abord repérée ni qui l’a émise et dans quel cadre.

Mais bref, avant même la kyrielle de catastrophes météorologiques qui sont survenues un peu partout sur la planète en cet été 2021, y compris dans l’Ouest canadien et américain, elle m’avait marquée.

« No Safe Place » — aucun refuge —, titrait The Economist pour résumer l’affaire, fin juillet. Le magazine, véritable bible économique, n’est pourtant pas connu pour son alarmisme ni son militantisme ! Cependant, devant tant de dérèglements climatiques, comment fermer les yeux ?

En dépit des données qui s’accumulent, ça ne bouge pas vite sur le front environnemental. Ça parle, ça jase, ça fait des promesses et souvent tout le contraire, du simple citoyen jusqu’aux plus hauts responsables des États. L’envers de la gestion de la pandémie de COVID-19 où les pays du monde entier se sont résolus à tout bousculer pour combattre le coronavirus.

Un virus serait-il plus facile à circonscrire que des gaz à effet de serre ? Je ne le crois pas. L’origine du coronavirus reste nébuleuse, il a fallu concevoir à toute vitesse des vaccins pour le contrer, et nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain à vivre à distance les uns des autres, masqués, limités dans nos déplacements, repliés à l’intérieur de nos frontières. Du jamais-vu.

Or, en matière d’environnement, nous connaissons depuis longtemps la source de nos problèmes et quoi faire pour les régler : limiter nos déplacements (bis !) et miser réellement sur les solutions pour remplacer le charbon, le pétrole et le gaz.

Ne manque que le mode d’emploi covidien — des gouvernements qui imposent une voie, y greffent de la pédagogie — et la grande majorité de la population suivra.

Ce n’est pas la même chose, direz-vous : la COVID-19 a semé la mort rapidement, et c’est de cela qu’on a peur. Alors qu’on n’associe ni lits d’hôpitaux, ni malades intubés, ni sacs mortuaires sortant des CHSLD à une planète qui se dégrade un peu plus chaque année.

N’empêche que j’ai été troublée cet été quand, pendant de longues semaines, le site du Vancouver Sun a affiché chaque jour, à côté de l’incontournable bilan pandémique, des données comptabilisant les feux de forêt en Colombie-Britannique et le nombre de familles déplacées à cause de ceux-ci.

Ces chiffres tout crus, tout nus, quotidiens me sont apparus plus évocateurs que tous les rapports du GIEC : il y avait donc des « réfugiés climatiques » ici même, dans ce riche Canada… Comme pour les tableaux faisant le point sur la COVID-19, l’urgence d’agir me sautait soudain aux yeux.

Même constat il y a quelques semaines, en écoutant le bulletin d’informations économiques à la radio. Ça disait que l’ampleur de la reprise était liée à la transmission ou pas du variant Delta ; pareil pour les résultats de la Bourse… Grognonne ce matin-là, parce que l’été ressemblait au plus creux de l’automne, j’ai remplacé les mots « pandémie », « COVID » et « variant » par « changements climatiques ».

Ce simple jeu de vocabulaire m’a causé un choc : tout mon regard sur l’actualité venait de changer !

J’ai maintenu la conversion depuis. Ça m’aide à mesurer à quel point on pourrait mieux faire. Pouvoir au sens de « possible ».

Si, pour cause de pandémie, les élus ont été capables de mettre en place des règles très contraignantes à suivre dans les commerces, les entreprises et les lieux publics, ils peuvent être aussi exigeants pour l’environnement, d’autant plus que la gestion des dérives climatiques coûte cher.

Et si nous sommes arrivés à modifier nos manières d’agir pour limiter la contagion, c’est qu’il nous est possible de vivre autrement.

Soyons réalistes : mon « 13 h environnemental » relève de l’improbable. Mais déjà, si on pouvait voir un premier ministre souligner sur son compte Facebook ou Twitter que la situation environnementale le trouble, mais qu’il a un plan clair, ce serait une étincelle.

Cette chronique a été publiée dans le numéro d’octobre 2021 de L’actualité, sous le titre « Faudra encore nous parler ».