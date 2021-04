C’est un problème. Ça m’inquiète, ça me terrorise. J’ai mal au ventre en pensant que c’est arrivé pas loin. Je fais du vélo. Mes enfants font du vélo, mon mari fait du vélo, mes voisins, mes amis, et toujours de plus en plus de gens quand les beaux jours reviennent. Des vélos, dans mon genre de quartier résidentiel, il y en a partout. On me rappelait dernièrement qu’il y a 4,8 millions de voitures au Québec, dont 780 000 juste à Montréal. La mauvaise nouvelle, c’est que c’est trop. L’autre mauvaise nouvelle, c’est que nos voitures sont de plus en plus volumineuses. Les vélos et les piétons, eux, restent pas mal les mêmes. Et la ville ne grossit pas non plus.

Alors on fait quoi ? Il va falloir à un moment donné se rendre compte que la ville est trop peuplée pour que ce soit viable qu’autant de véhicules y entrent et la traversent. C’est dangereux. J’ai moi-même abandonné mon énorme VUS sept places au profit des transports en commun, du vélo et de l’autopartage, parce que vivre en ville en étant propriétaire d’une voiture était devenu une source de dépenses, de stress et de charge mentale bien supérieure aux bénéfices que l’on en retirait. Et ce, pour la simple et bonne raison qu’il y a trop de voitures. Il y en a trop quand tu te déplaces et il y en a trop quand tu veux te garer. Alors pourquoi attendre que ça change pour être bien ? J’ai abandonné ma voiture. Au-delà du geste écologique, d’un point de vue purement égoïste et individualiste, je suis gagnante sur toute la ligne.