Comme dans un film

Ne perdez pas le fil

Un autre genre de menace plane sur l’information au Canada : Meta (Facebook, Instagram) a annoncé avoir commencé à bloquer les contenus de nouvelles canadiens sur ses plateformes, et Google a l’intention de le faire lorsque la loi C-18 votée par le gouvernement fédéral entrera en vigueur. Concrètement, ces représailles feront que vous ne verrez plus de contenu journalistique en visitant leurs réseaux sociaux ou en utilisant le moteur de recherche de Google.

Si vous croyez comme nous qu’avoir accès à une information de qualité est essentiel, vous pouvez poser ces gestes simples : consultez directement le site de L’actualité pour lire les articles que nous publions quotidiennement ; inscrivez-vous à nos infolettres gratuites ; et, si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous pour avoir accès à tous nos contenus et nous aider à continuer de vous offrir des reportages, des chroniques et des analyses de la plus haute qualité. Merci d’appuyer L’actualité !