Comment aider son enfant à progresser en lecture ?

Que faire pour aider son enfant à progresser ?

Le premier réflexe devrait être de le faire entrer le plus possible en contact avec les livres. Je conseille aux parents de visiter des bibliothèques et des librairies avec leur petit lecteur, et de le laisser choisir des ouvrages et des sujets qui l’intéressent. Animaux, mécanique, science, espace, fleurs, sorcières… Il y en a pour tous les goûts.

Ensuite, c’est très important de lire avec son enfant. Les parents ont souvent tendance à le faire spontanément au début du primaire, puis à délaisser cette activité quand les élèves sont plus autonomes. Avec les plus vieux, de 9 à 12 ans, je suggère de lire une page tour à tour. En plus d’offrir du temps de qualité, le parent donne ainsi un bon modèle de lecture, puisqu’il utilise une bonne prosodie, c’est-à-dire que son rythme, sa musicalité et son intonation reflètent sa compréhension du texte. Il permet aussi à l’enfant de se concentrer sur l’histoire et de rester accroché. Je recommande également d’interagir autour de la lecture, en s’amusant à faire des prédictions ou en attirant l’attention du jeune sur certains détails.