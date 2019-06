Concombres au gaz

Depuis ce printemps, les gaz à effet de serre (GES) issus de la production du papier kraft à l’usine Produits forestiers Résolu de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, servent à faire pousser… des concombres.

Mise au point par l’entreprise québécoise CO 2 Solutions, cette unité de capture des GES — une « première mondiale à plusieurs égards », selon le chef de la technologie, Richard Surprenant — emprisonne chaque jour 30 tonnes métriques de dioxyde de carbone dans deux silos hauts de 15 m. Capté à même la cheminée du four à chaux, le gaz carbonique y est stocké, avant d’être purifié et dirigé par voie souterraine vers les Serres Toundra, le producteur de concombres voisin de l’usine, qui s’en sert pour chauffer ses installations. Le CO 2 injecté dans les serres stimule la production de la photosynthèse des légumes, ce qui optimise leur production.

Fait inusité, la technologie élaborée par CO 2 Solutions fait appel à une enzyme : l’anhydrase carbonique, qui « gère » le gaz carbonique durant la respiration de tous les organismes vivants, dont les humains, explique l’ingénieur. Bref, elle fonctionne comme un poumon industriel !

L’unité de capture du CO 2 permettra à l’usine Résolu de Saint-Félicien de réduire ses émissions de GES d’environ 10 % par année, estime Steve Pelletier, directeur des procédés et des projets stratégiques. Et la technologie ne se limite pas qu’au secteur des pâtes et papiers : théoriquement, cette initiative montre qu’on pourrait « recycler » le CO 2 de n’importe quelle cheminée industrielle pour faire pousser des légumes.

