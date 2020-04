Confinement jour 1 000

Ok, donc on en est où, là ? Jour 1 000 ? 2 000 ? On sait plus. On est rendu en mode « gentil zombie ». Cheveux en bataille, mais très, très propres… Le reste du corps ? Meh. Les mains ? Très, très propres. Les dents ? Pas sûr. De toute façon, tu vois personne à moins de deux mètres, tu peux largement arrêter de te laver. Et techniquement si t’arrives à être sale et que ça se sente à plus de deux mètres, ça va encore plus éloigner les gens et tu vas sauver des vies.

J’ai tout fait là, avec les enfants. Des cabanes, des jeux de société, des jeux vidéo, de l’école, des recettes. Des maudites recettes. Des recettes où ils veulent (adorablement) t’aider, mais ils font absolument n’importe quoi. Tu passes plus de temps à éviter des désastres, des coquilles d’œufs, des explosions de farine qu’à cuisiner. Et Dieu sait que ces temps-ci, la farine vaut plus que nos vies, c’est pas le temps que la petite échappe le sac.

Mais je fais des recettes. J’ai appris à faire de la pâte à choux. Maintenant je ne peux plus m’arrêter. Ça m’a fait ça aussi, enceinte de ma fille. J’ai appris à faire de la pâte à tarte, j’en ai fait pendant neuf mois. Espérons que ce truc qu’on vit ne dure pas neuf mois, mais si ça peut vous donner un peu d’espoir, au bout de neuf mois j’ai eu une très belle petite fille, mais qui aide n’importe comment pendant les recettes.

On est quel jour ? Personne sait. De toute façon, demain sera comme aujourd’hui, qui était déjà comme hier. Une sorte de long sirop qui coule pas. Du ketchup dans une bouteille en vitre. Et maudit qu’on voudrait taper sur les journées pour que les heures sortent plus vite. Enweille ! Déjà que je crie après la courbe chaque jour à 13 h pour qu’elle s’aplatisse, la maudite. Aplatis, maudite courbe !

Mais ça passe pas vite. Dans un autre siècle, c’est-à-dire le mois dernier, j’étais connue comme étant l’auteure du livre « La vie n’est pas une course ». Bon, maintenant je suis à peine auteure, à peine humoriste aussi, je suis surtout mère de famille et femme de ménage. Cela dit, je suis encore d’accord avec moi-même, la vie n’est pas une course. L’ensemble de mon propos dans ce livre se résumait à ceci : la vie n’est pas une course parce que dans une course il faut deux choses ; aller vite et que quelqu’un gagne, et dans les deux cas ça m’emmerde. La vie n’est pas une compétition et il y a un rythme aux choses, certes, mais là j’avoue que je trouve ça un tantinet lent.

À lire aussi C’est comme accoucher

Y aurait moyen de décélérer ce qu’on faisait avant, mais d’accélérer un peu ce qu’on fait maintenant. En attendant, j’apprends à couper les cheveux de mes fils. J’y ai même pris goût. Ils sont tellement beaux. Tant qu’à avoir fait leurs faces, je suis heureuse d’apprendre à faire la finition. Le problème, c’est que je peux pas arrêter de les regarder, quand ils me parlent j’écoute encore moins, je fais juste regarder mes œuvres. Vouloir corriger leurs cheveux. J’ai que ça à faire.

Quand tout ça sera terminé, j’espère qu’on se souviendra de ça. Notre incroyable capacité d’adaptation. Notre résilience, notre capacité à tenir bon et à se mettre à faire de la pâte à choux à la recherche du normal.

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !

Vous avez des questions sur la COVID-19 ? Consultez ce site Web du gouvernement du Québec consacré au coronavirus. Vous avez des symptômes associés à la maladie ? Appelez au 1 877 644-4545 ou consultez un professionnel de la santé.