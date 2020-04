Côté courbe, bravo la Colombie-Britannique !

Le fait que le Canada soit une confédération décentralisée parait lorsque l’on regarde les disparités des chiffres de détections et d’infections de la COVID-19 par province.

Mercredi 8 avril à 23 h, le Québec, province la plus touchée à ce jour, avait effectué le plus grand nombre absolu de tests au Canada (un peu plus de 112 000), loin devant l’Ontario qui n’avait compilé que 85 000 tests.

En nombre de tests par habitant, l’Alberta, la Saskatchewan et le Québec arrivent en tête.

Évidemment, la donnée la plus étonnante de ce tableau est sans contredit celle concernant l’Ontario, qui traîne la patte au dernier rang.

Considérant que c’est en Ontario où l’on dénombre le plus grand nombre absolu de décès de la COVID-19 au Canada (215 selon Radio-Canada le 9 avril), ce faible total de tests effectués chez nos voisins ontariens est certes inquiétant. Évidemment, d’un point de vue purement statistique, plus on teste des infections potentielles, plus la quantité d’infections confirmées grimpe !

C’est toujours au Québec où le nombre de cas confirmés par habitant demeure le plus élevé au Canada — et par une marge importante. Considérez le graphique suivant :

Il s’agit des cas confirmés par million d’habitants des quatre grandes provinces canadiennes (Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique). Quelques observations :

1. Même si le nombre absolu d’infections augmente toujours, la courbe de la Colombie-Britannique (en vert) semble réellement avoir ralenti par rapport aux autres dans les derniers jours. Nous surveillerons les chiffres de la C.-B. dans les prochains jours afin de voir si la province de la côte ouest a en effet dépassé le sommet de sa courbe.

2. Pour ce qui est de l’Ontario (bleu foncé), il serait tout à fait naturel de croire que le nombre d’infections est sous-estimé, considérant son faible total de tests par habitant à ce jour. En effet, selon les chiffres disponibles mercredi soir, l’Ontario comptait 5 800 infections et le Québec, un peu plus de 10 000 — mais le Québec a compilé deux fois plus de tests par habitant que l’Ontario.

3. Pour ce qui est de l’Alberta (rouge), après une croissance constante du nombre d’infections à la fin mars, les cas positifs ont été moins nombreux dans les derniers jours — un scénario similaire à la Colombie-Britannique.

Néanmoins, comme l’a indiqué le premier ministre François Legault à plusieurs reprises, la courbe à surveiller est celle des décès causés par la COVID-19. Voici la progression des décès par million d’habitants des quatre mêmes provinces :





En date du 8 avril 2020 au soir, le Québec comptait 175 décès en nombre absolu (2e au Canada derrière l’Ontario), ou 20,6 décès par million d’habitants en termes relatifs (1er au Canada).

Les prochains jours seront cruciaux au Québec, particulièrement pour les infections détectées dans les centres de personnes retraitées et les CHSLD. Souhaitons que les nouvelles ressources déployées par le gouvernement aident ces citoyens qui, statistiquement, sont les plus vulnérables.

