Dawson : un dangereux précédent  

L’auteur a été journaliste, puis sénateur. Il est aujourd’hui directeur à la firme nationale de conseil stratégique Navigator et senior fellow à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

Le Québec s’est toujours targué de bien traiter sa minorité anglophone, en donnant comme preuve l’existence d’établissements d’éducation et de santé de qualité. En réalité, ceux-ci ont surtout été bâtis par la communauté anglophone elle-même, mais il est vrai que l’État québécois y a fortement contribué.

L’annulation du projet d’agrandissement du collège Dawson, pour des raisons purement politiques, vient changer cela. Les explications du premier ministre donnent à penser que dorénavant, dans les décisions du gouvernement du Québec, un étudiant d’un collège anglophone n’aura plus droit à une éducation d’aussi bonne qualité qu’un étudiant d’un collège francophone. Comme le soulignait Michel C. Auger dans La Presse dimanche dernier, il s’agit d’un cas patent de discrimination.

Selon les données recueillies par le ministère de l’Enseignement supérieur, le collège Dawson est le cégep de la région de Montréal dont les besoins d’espace à court terme sont les plus grands. Le Ministère estime ce déficit à 11 272 mètres carrés. C’est plus que les déficits à court et à long terme des autres collèges de la région métropolitaine, sauf ceux prévus à long terme des cégeps Montmorency (Laval) et Lionel-Groulx (Sainte-Thérèse).

Les besoins de Dawson sont reconnus par Québec depuis longtemps. Parmi les problèmes notés, le cégep loue des classes et des laboratoires dans l’ancien Forum de Montréal, qui n’est sûrement pas un lieu d’apprentissage idéal.

Le projet d’agrandissement conçu par le collège, en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures, a été approuvé par le gouvernement de Philippe Couillard. Pour sa part, le gouvernement Legault l’a même inscrit dans les projets d’infrastructures prioritaires définis par le projet de loi 66, adopté par l’Assemblée nationale en décembre 2020.

Ce projet ne vise pas à augmenter la clientèle de Dawson, mais à mieux desservir la clientèle actuelle. De toute façon, c’est le gouvernement qui fixe le nombre d’étudiants que peut accueillir chaque collège.

Tout à coup, à la suite de pressions des mouvements nationalistes qui voient dans l’agrandissement de Dawson un pas de plus vers l’assimilation des francophones, le gouvernement Legault laisse tomber le projet qu’il avait pourtant priorisé. Pourquoi ? Le gouvernement ne s’en cache pas ; ce n’est pas une évaluation rigoureuse des besoins qui a présidé à ce choix. « Est-ce que c’est mieux, monsieur le président, d’agrandir des cégeps francophones avant d’agrandir des cégeps anglophones ? Nous, à la CAQ, on pense que oui ; au Parti libéral, on pense que non », a lancé le premier ministre le 3 février dernier. Autrement dit, les projets d’agrandissement des collèges francophones vont passer avant celui de Dawson, même si les besoins de ce dernier sont plus grands. Ouf !

Tout cela est basé sur la prémisse, généralement acceptée par tous (bien que les statistiques montrent que ce n’est pas nécessairement le cas), que le français est en grave recul au Québec et que les collèges de langue anglaise portent une part de responsabilité dans cette situation. Oui, la moitié des 8 100 étudiants de Dawson sont francophones ou allophones (selon le critère de la langue maternelle). Mais on parle ici de 4 000 jeunes sur une population étudiante totale, au collégial, de 175 000 élèves : 2 %.

Selon le plus récent rapport de l’Office québécois de la langue française, 92,8 % des nouveaux inscrits de langue maternelle française étudiaient en français au cégep en 2015 (une baisse de quatre points de pourcentage par rapport à 1985). Neuf sur dix : où est l’assimilation ? De plus, la proportion d’allophones étudiant en français au niveau collégial est en forte hausse : 57,9 % en 2015, contre 25,1 % il y a 30 ans.

Il est exact que le nombre de francophones et d’allophones qui passent au cégep anglophone après avoir fait leur secondaire en français est en croissance : 10,1 % en 2015 contre 7,8 % cinq ans plus tôt. Mais cette hausse ne représente que quelques centaines d’élèves sur une population étudiante, rappelons-le, de 175 000 personnes.

Une question de droits

Habile comme toujours, François Legault sait très bien qu’aucune minorité n’attire moins la sympathie des Québécois de langue française que la minorité anglophone. Il est vrai que cette dernière est moins fragile que d’autres, en raison du contexte linguistique nord-américain. Mais cela ne signifie pas que les anglophones du Québec devraient avoir moins de droits que leurs concitoyens francophones.

À cet égard, la Cour suprême a statué, dans le dossier de l’école Rose-des-Vents à Vancouver, que le droit à l’enseignement dans leur langue des enfants d’une minorité de langue officielle entraîne le droit à des installations éducatives de même qualité que les installations de la majorité : « Ce qui est primordial, écrivait en 2015 la juge Andromache Karakatsanis, c’est que l’expérience éducative des enfants de titulaires des droits garantis [par la Charte] soit de qualité réellement semblable à l’expérience éducative des élèves de la majorité linguistique. »

Le précédent créé dans le dossier Dawson est dangereux. Dorénavant, le gouvernement du Québec privilégiera-t-il systématiquement les établissements francophones par rapport aux établissements anglophones, peu importe l’évaluation objective des besoins ? Si un hôpital anglophone a grand besoin d’un nouvel appareil diagnostique, sa demande sera-t-elle refusée parce que les centres hospitaliers francophones doivent avoir priorité ? Jusqu’où ira cette discrimination systémique ?

Et c’est ainsi qu’une majorité en vient à reproduire les comportements dont elle a été elle-même victime dans le passé. Et cela se déroule dans l’indifférence générale ; car qui, au Québec, se soucie des « Anglais » ?

