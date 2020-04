De la guerre au Liban au confinement en CHSLD

Wady Salem est atteint d’une maladie rare. Un mélange de paralysie cérébrale et de dystrophie musculaire. « On me donnait la vie jusqu’à 20 ans et j’en ai maintenant 41. » Non seulement est-il encore en vie, mais cette force de la nature a fait des études en informatique et a travaillé dans le domaine, jusqu’à ce que son corps le lâche. Il vit aujourd’hui en CHSLD. Confiné.

« J’ai vécu la guerre du Liban, mais dans ma situation actuelle, je dois dire que c’est pire. »

Pour Wady Salem et ses voisins, le confinement est d’une souffrance insupportable : « On est cloîtrés, on ne peut entrer ni sortir. Heureusement, je me suis fait deux amis, de 57 et 67 ans, c’est-à-dire les plus jeunes du CHSLD. »

Les règles de confinement qui prévalent dans les résidences pour aînés et les CHSLD sont certainement issues du bon sens, mais pas sans impacts sur les usagers.

Wady Salem était jusqu’au début de la crise un être sociable, relativement autonome, qui sortait de son centre pour voir ses amis. Aujourd’hui, il n’a plus ce plaisir. Il n’a d’autre choix que de vivre dans un corps et un environnement où l’isolement est quotidien.

Sur le plan financier, son compte en banque n’a rien de reluisant. Il bénéficie des prestations du Programme de solidarité sociale pour personnes avec contraintes sévères à l’emploi, qui subit une ponction automatique pour financer les services qu’il reçoit en CHSLD. Au bout du mois, il n’a qu’entre 200 et 250 dollars pour ses dépenses personnelles, ce qui comprend téléphone, internet et carte d’autobus. Aussi bien dire qu’il est prisonnier, là aussi, du système dont il dépend.

En temps de COVID-19, « je peux juste regarder les quatre murs de ma chambre, dit-il. Je suis très à risque, étant donné ma condition pulmonaire. » Toute exposition au virus pourrait être mortelle.

Né au Liban, Wady Salem a vécu la guerre civile. Ses mots sont forts et forcent à constater son désespoir : « Au moins tu voyais ce qui t’attaquait, tu voyais les bombes, mais là, l’ennemi est invisible. On ne peut même pas se rassembler pour se donner de l’espoir. »

En ce moment, « même les préposés et les infirmières sont comme des grenades prêtes à sauter. Ils ne savent pas s’ils sont contaminés ou pas ! » poursuit Wady Salem. Il sent une tension chez le personnel soignant, car tous sont sur la ligne de front. Déjà que le manque de ressources est connu, ceux qui s’occupent de lui semblent à bout de souffle et craignent la contamination.

Me Patrick Martin Ménard travaille à la défense des droits des usagers comme Wady Salem. Ces jours-ci, son bureau est surchargé de demandes : « On parle beaucoup de la protection des usagers, dans un contexte où le confinement est de plus en plus strict. À travers ça, on ne parle pas vraiment du bien-être psychologique de ces personnes-là. »

Les nouvelles révèlent l’exposition grandissante au virus dans ces milieux de vie. Me Jean-Pierre Ménard, lui, a envoyé le 3 avril une lettre à la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann, dans laquelle il se préoccupe de la directive du 25 mars dernier, selon laquelle « les transferts de cette clientèle vers les centres hospitaliers doivent être évités et constituent un cas d’exception ». Selon cette directive, on pourrait voir des patients se faire refuser le transfert à l’hôpital même si leur condition l’exige. La ministre McCann s’est pour sa part voulue rassurante.

Les points de vue divergent. Sur Facebook, la chef de service des soins à domicile au CLSC de Verdun, la Dre Eveline Gaillardetz, écrit : « Un patient âgé et frêle provenant d’un CHSLD a zéro chance de survivre à une intubation et séjour aux soins intensifs. C’est de l’acharnement thérapeutique, c’est souffrant et futile. Si on traite agressivement les grands malades des CHSLD et qu’on les transfère à l’hôpital, le système de santé s’effondre et on ne peut plus soigner personne. »

Ce fichu virus ne pardonne pas.

Des renforts ont été promis par le gouvernement Legault dans les CHSLD. Ce qui inspire ces trois réflexions :

1. On prouve une fois de plus qu’il y a un manque criant de ressources dans ces institutions publiques. L’élan de solidarité et d’investissement se poursuivra-t-il après la crise ?

2. Les Maisons des aînés promises par le gouvernement pourraient-elles donner à des gens dans la situation de Wady Salem des conditions de vie plus adaptées à leurs besoins ?

3. Les prestations du Programme de solidarité sociale pour personnes avec contraintes sévères à l’emploi sont insuffisantes pour une personne qui vit en CHSLD, malgré les soins qui lui sont fournis. Peut-on se questionner quant à l’amélioration d’un tel programme pour leur donner une meilleure marge de manœuvre financière ? Ou la mise en place d’un revenu minimum garanti ?

Époque tragique pour les gens comme Wady Salem. Pour l’avenir, on pourrait s’améliorer.

