De la téléréalité trumpienne à la chaîne Guérison

Samedi soir, j’ai entendu et aperçu des feux d’artifice. Même dans le paisible quartier Ahuntsic, en périphérie de l’Empire, ça célébrait. La victoire de Joe Biden, certes, mais surtout la fin de quatre années de folie sombre, d’obsessions colériques, d’instabilité.

Les images provenant des grandes villes états-uniennes étaient joyeuses, remplies de foules en liesse. Ça ressemblait aux images en noir et blanc des rues à la Libération, ou à la chute de dictatures. Un régime tombait et les citoyens transportés klaxonnaient, dansaient, hurlaient leur bonheur. Ce n’était pas la joie partisane habituelle d’une élection normale. Le monde entier, pas que les États-Unis, se libérait d’une force maléfique. C’est comme si le bully qui terrorisait la cour d’école était neutralisé.

Dans leurs discours, Joe Biden et Kamala Harris ont utilisé le mot healing : guérison. Ils ont lancé un appel à la réconciliation, à une société meilleure. C’était évidemment la chose à dire, car la moitié du corps social a été meurtrie, traumatisée pendant quatre ans, et l’autre moitié se retrouve soudainement désarmée, amputée de son moteur. Les mots employés, pas si étrangement, relevaient de la psycho-pop et de la pensée holistique, évoquaient la douceur, l’écoute, l’inclusion et la bienveillance. Il fallait mettre un cataplasme de façon urgente sur la plaie de chacun, démocrates comme trumpistes.

Mais ça, c’est en attendant la suite, car nul ne sait ce qui se passera d’ici le 20 janvier, date de l’investiture. Ce dont nous sommes certains, c’est que les divisions qui fracturent les États-Unis ne disparaîtront pas. Elles sont antérieures à Trump, qui a élargi ces failles, faisant son nid dans ces plaies, dans le laid.

Près de 50 % de l’Amérique voulait encore quatre ans de trumpisme. Et pas que des bouseux édentés. Des gens à l’aise, instruits, gagnant entre 100 000 et 200 000 dollars annuellement. Des femmes. Des Noirs. Des Latinos. Le monde entier a découvert que les minorités américaines (de moins en moins minoritaires) ne sont pas des blocs homogènes, mais des identités complexes. Et qu’il y a aussi des ressorts psychologiques puissants à l’œuvre dans la manière d’aborder les enjeux politiques. Tout ne s’explique pas que par des déterminants sociaux ou économiques. D’où l’échec des sondeurs, incapables de prendre en compte l’attrait de femmes pour ce macho, le goût pervers de plusieurs pour l’intimidateur, l’instinct destructeur qui réunit certains.

Les questions à poser sont légion. Comment le Parti démocrate gouvernera-t-il, coincé entre sa gauche radicale et la nécessité de rallier tous les Américains ? Demeurera-t-il le parti des élites, des puissants, dont se méfient un nombre considérable de citoyens ? Quelle place réelle fera-t-il aux femmes, aux minorités ? De son côté, le Parti républicain demeurera-t-il trumpiste ? Si non, comment va-t-il se reconstruire ? L’entreprise s’annonce douloureuse…

Que restera-t-il du trumpisme, d’ailleurs, du ressentiment antiélite, fort aux États-Unis depuis le mouvement du Tea Party ? Un vote populaire de presque 50 % pour Trump, ce n’est pas un simple avertissement, c’est de la défiance, une guerre ouverte. Les stocks d’armes et de slogans ne regagneront pas si facilement les placards et les sous-sols…

Les États sont désunis. Ça prendra des mots. Des gestes. Du temps. De nouvelles façons de faire. C’est risqué. Certainement pas facile. Comment convaincre son frère braqué, son voisin hostile, son collègue armé que de marcher ensemble vers une destination qu’ils n’ont pas choisie est un projet ?

C’est la fin d’une pitoyable téléréalité. Mais on est très loin du Disney Channel…