Décence n’égale pas autocensure

L’automne a fait place nette en matière de liberté d’expression. Une lettre, un jugement puis un rapport ont fixé des balises. La lettre, c’est celle qu’ont signée conjointement le ministre de l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, et son homologue français, Jean-Michel Blanquer, alertés par la mise à l’index de bandes dessinées comme Tintin et Lucky Luke.

Non à la « culture de l’annulation », ont-ils écrit. En démocratie, il faut laisser « place au débat, aux opinions d’autrui, à la confrontation des idées et à la remise en question de toutes nos croyances ». L’école doit s’en faire le porte-étendard.

La Cour suprême du Canada, elle, a donné raison à l’humoriste Mike Ward : ses blagues à l’endroit de Jérémy Gabriel n’étaient pas discriminatoires puisque le chanteur a été visé en tant que personnalité publique et non en raison de son handicap.

Puis l’Université d’Ottawa a publié le rapport du Comité sur la liberté académique qu’elle avait mis en place à la suite de l’affaire Verushka Lieutenant-Duval.

Un an plus tôt, celle-ci avait employé le « mot en n » dans le cadre d’un cours, ce qu’une étudiante avait aussitôt dénoncé, avec l’appui du recteur. La professeure Lieutenant-Duval avait ensuite été suspendue, ce qui avait suscité de vives réactions.

Le Comité, présidé par l’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache, a pour sa part conclu qu’à l’université, on ne peut exclure des mots, des ouvrages ou des idées s’ils sont utilisés à des fins pédagogiques. Il ne faut pas non plus céder à « la peur de la réprobation publique », quitte à aviser les étudiants qu’un sujet délicat sera abordé.

Intellectuellement, j’applaudis à tous ces rappels que la prise de parole ne doit pas être prisonnière de carcans idéologiques. D’ailleurs, comme bien d’autres, je lève les yeux au ciel devant les mots réduits à une lettre, les expressions bannies ou les nouvelles définitions de ce qu’est une femme…

Je me tiens toutefois loin des dénonciations tonitruantes. La vie en société n’est possible qu’en faisant preuve de retenue — une leçon que les réseaux sociaux, ce monde parallèle, doivent encore apprivoiser.

Et puis, au-delà de l’exaspération spontanée, il y a le fond du débat.

L’histoire ou les œuvres passées ont leurs mots, leurs symboles, leurs images. Le reconnaître, c’est pratiquer la précision plutôt que le révisionnisme, toujours bête et inutile. Si on veut s’interroger, on ne peut y plaquer nos analyses contemporaines sans chercher d’abord les contestataires de l’époque.

Par contre, ce XXIe siècle a ses propres marqueurs sociaux, dont la bienveillance dans le discours public (à distinguer des propos virtuels !). Les précautions langagières font sourire, mais quel malaise quand elles sont absentes !

L’ancien premier ministre fédéral Jean Chrétien en a fait la démonstration cet automne, lors de la tournée de promotion de ses mémoires. Ministre des Affaires indiennes au tournant des années 1970, il fut évidemment questionné sur les dérives des pensionnats pour Autochtones.

Il n’en savait absolument rien, a-t-il répété partout, en dépit de documents le contredisant. Jean Chrétien, politicien roublard, a donc la mémoire sélective ; tant pis pour lui, les historiens combleront les oublis.

Mais le pire fut la désinvolture avec laquelle il a parlé du drame des pensionnats, alors que des tombes anonymes d’enfants ont été mises au jour en 2021 et que notre connaissance du sujet s’est affermie. Figé dans un discours d’il y a 50 ans, il ajoutait de l’insensibilité à sa lecture personnelle de la situation. De quoi choquer l’oreille et serrer le cœur.

Dans la même veine, il est extrêmement curieux qu’un humoriste reste sans réaction quand sa blague lancée dans le contexte d’un spectacle mordant vire aux propos haineux sur Internet. L’effet multiplicateur et dévastateur des attaques virtuelles est bien connu, comment peut-on ne pas en tenir compte ? Ça n’aurait rien changé à la vie de Mike Ward d’inviter ses adeptes à se calmer, mais ça aurait beaucoup facilité celle de Jérémy Gabriel, qui était adolescent lorsque la moquerie fut lâchée. Faut-il une règle de droit pour le comprendre ?

La bienveillance vaut également pour celles et ceux à la sensibilité exacerbée. Présumons la bonne foi des enseignants avant de prendre la mouche ! On peut attendre la pause ou la fin du cours et simplement parler au prof. Quiconque s’exprime doit tenir compte de son auditoire, mais l’auditoire doit aussi être généreux dans son écoute. Dans les deux cas, c’est plus poli, plus décent.

Et faire preuve de décence n’est pas se soumettre à la censure.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de janvier-février 2022 de L’actualité.