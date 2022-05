Décrocher, hélas, coûte peu aux garçons

Le décrochage des garçons est un grand moteur de la pertinente réflexion de Gregory Charles sur l’école, d’abord exprimée dans La Presse+ le 24 avril, puis à Tout le monde en parle une semaine plus tard. Il plaide si fort pour qu’elle soit mieux conçue pour eux qu’il va jusqu’à proposer le retour des classes séparées : les filles ensemble, les gars de leur côté.

Une manière de faire qui n’a rien de probant, lui a rétorqué le spécialiste de l’éducation Normand Baillargeon à Tout le monde en parle ce dimanche, en s’appuyant sur de nombreuses études.

Mais alors quoi, a insisté Charles, on ne fait rien et on laisse tomber les gars ?

Or, il y a belle lurette que la persévérance scolaire fait sourciller au Québec, particulièrement chez les garçons. En 2003, le nouveau premier ministre Jean Charest avait soulevé cette question dans son discours d’ouverture. Et Jacques Parizeau s’en était beaucoup préoccupé en 2008.

En 1996, le chercheur Michel Perron a pour sa part cofondé le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui est toujours en activité. Son approche n’a pas changé : les élus municipaux et les employeurs ont un rôle à jouer pour inciter les jeunes à rester aux études. Depuis, l’initiative a bourgeonné, menant à la création du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE). Les projets de lutte contre le décrochage se sont multipliés.

Pourtant, il est frappant de voir à quel point le Québec se démarque toujours des autres provinces en matière de fréquentation scolaire. Les données les plus récentes de Statistique Canada à ce sujet, celles qui permettent le mieux les comparaisons interprovinciales, datent du recensement de 2016, mais il serait étonnant que celles tirées du recensement de 2021 — attendues en novembre prochain — témoignent d’un renversement de tendance.

On constate que le Québec compte la plus forte proportion d’hommes âgés de 25 à 34 ans (donc pas issus des générations pré-Révolution tranquille !) qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires. Ils représentent 11,5 % de ce groupe d’âge : plus d’un jeune homme sur 10 ! Le Manitoba arrive au deuxième rang, avec 8,9 % de non-diplômés.

Du côté des jeunes Québécoises, 6,2 % n’ont pas terminé leur secondaire, ce qui est moitié moins que chez les hommes. Elles occupent cependant le troisième rang du palmarès canadien des non-diplômées, où elles sont à peine devancées par les jeunes femmes de la Saskatchewan et du Manitoba.

Comment expliquer ces piètres résultats ? Les autres provinces pratiquent autant qu’ici la mixité scolaire, et l’approche des professeurs n’est pas si différente d’un bout à l’autre du Canada !

Cela nous ramène donc aux conditions extérieures à l’école, au premier chef le poids de l’histoire.

Dès 1871, l’Ontario optait pour la fréquentation scolaire obligatoire ; la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard ont rapidement suivi, l’une en 1873, l’autre en 1877. Les autres provinces ont si bien emboîté le pas qu’en 1910, l’école était obligatoire partout, sauf à Terre-Neuve, qui allait y arriver en 1942, et au Québec, qui fermerait la marche en 1943.

Non seulement c’était bien tard, mais il faut voir les discours tenus contre « l’instruction », tant de la part du clergé, au poids si lourd au Québec, que de bien des élus, et qui ont perduré. Il en est d’ailleurs resté une certaine méfiance envers les intellectuels dans l’espace public.

Et puis, tout cela est si récent : encore aujourd’hui, de nombreux étudiants sont les premiers de leur famille à fréquenter le cégep ou l’université. Or, l’influence familiale est déterminante pour se raccrocher à l’école.

Ça s’est confirmé une fois de plus en début d’année, dans un sondage Léger commandé par le RQRE afin de vérifier la portée de la pandémie chez les élèves de 15 à 22 ans. On y apprend qu’un jeune sur trois a pensé abandonner ses cours — une proportion impressionnante. Qu’est-ce qui les a motivés à continuer ? Leurs parents, ont répondu 57 % des jeunes. Suivent un enseignant, un ami ou un adulte proche d’eux.

Mais 11 % des jeunes interrogés ont constaté que personne de leur entourage ne représente une influence positive pour les aider à persévérer dans leurs études, et la moitié des jeunes estiment que la société n’en fait pas assez pour les encourager à étudier. Il y a là de quoi réfléchir au-delà des murs des établissements scolaires.

Par ailleurs, même sans diplôme du secondaire, les garçons arrivent à trouver un emploi relativement payant, ce qui les démarque nettement des filles non diplômées. Concrètement, eux se retrouveront camionneurs ou cuisiniers, ou travailleront dans le domaine de la construction ; elles seront femmes de ménage, caissières ou serveuses. Statistique Canada souligne que cette liste, bien typée et aux écarts salariaux réels, n’a guère varié depuis… 1990.

L’économiste Ruth Rose démontrait même qu’au Québec, en 2016, un homme sans diplôme gagnait en moyenne plus qu’une femme qui avait terminé ses études secondaires. Et le salaire horaire moyen d’un diplômé du secondaire était plus élevé que celui d’une femme diplômée du collégial.

On peut ainsi conclure que les femmes ont des raisons très terre à terre de vouloir un diplôme, et que les hommes ne sont pas si perdants financièrement de ne pas en avoir ! Bien plus que la mixité des classes ou l’absence d’enthousiasme des profs, il est vraisemblable que ce soit d’abord cet argumentaire économique, couplé à l’absence d’encouragement familial et à une certaine indifférence sociale, qui teinte le rapport des décrocheurs envers l’école.

Le besoin actuel de main-d’œuvre ne va pas améliorer les choses. C’est un cercle vicieux : nous exigeons maintenant des services en tout temps, les employeurs cherchent donc à embaucher des travailleurs sans se faire trop pointilleux, et les non-diplômés se faufilent, prouvant qu’on peut réussir en se passant de l’école…

Que le calcul soit faux à long terme, tant pour l’individu que pour la collectivité, n’entre pas en ligne de compte : le Québec se caractérise aussi par sa légèreté quand il s’agit de se projeter dans l’avenir, foi de patrimoine détruit et de manque d’entretien des routes, des écoles, des hôpitaux…

Oui, c’est toute une absence de vision sociale qui se cache sous le décrochage !