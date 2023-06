Des cordes à linge au lieu de Hummer électriques

Même de l’autre côté de l’Atlantique, où je séjourne encore quelques semaines, les feux de forêt qui ont secoué le Québec, et par ricochet l’air que respirait l’est des États-Unis, étaient impressionnants de désolation, de tristesse, d’inquiétudes.

Hélas, les réponses des gouvernements restent timides en regard de l’envergure des changements que nous vivons, qu’il s’agisse de les freiner ou de nous y adapter. Vue de la France, où la préoccupation environnementale est omniprésente dans le discours public (ce qui ne signifie pas que tout soit optimal ou respecté, mais au moins on en entend parler), la mollesse politique à Québec et à Ottawa est encore plus gênante à observer.

En attendant une véritable prise de conscience gouvernementale, autant se fier à soi-même. Justement, la nouvelle campagne publicitaire d’Hydro-Québec nous y invite, en y allant de conseils pour économiser l’énergie : prendre une douche plutôt qu’un bain, ou encore nettoyer le filtre de la sécheuse avant chaque utilisation.

Vu de la France (bis !), cela semble bien peu exigeant. Là-bas, une fois le lavage fait, on étend ! Seuls 30 % des foyers français disposent de ce qui est appelé là-bas un sèche-linge. Alors, même dans les tout petits appartements des grandes villes, les séchoirs portatifs, aussi nommés étendoirs, sont de mise — sans oublier les trucs pour exploiter l’espace disponible (rien de mieux qu’une porte pour y étaler des draps frais lavés !).

En comparaison, il y a maintenant trois décennies que la proportion des ménages québécois possédant une sécheuse a dépassé les 80 %. On ne souligne donc plus le fait que cet appareil est l’un des électroménagers les plus énergivores. Outre nettoyer le filtre, ne faudrait-il pas aussi réduire l’utilisation de cette machine ? Après tout, des millions de Français arrivent à s’en passer — et je précise que le tiers de la population vit dans des logis de moins de 60 m2.

Devant me plier moi aussi à ces façons de faire, je suis dans de telles dispositions que je me dis qu’à mon retour au Québec, je ferai encore mieux que le ministre Pierre Fitzgibbon, nouvel apôtre de la sobriété énergétique.

Non, je ne programmerai pas mon lave-vaisselle pour minuit ; plutôt laver à la main, comme je l’ai fait à Marseille, Bordeaux, Paris ! Et puis je profiterai de notre grand logis montréalais pour étendre mes lessives, et je marcherai plus souvent, et je veillerai à mieux recycler, et j’achèterai davantage de produits du Québec à l’épicerie…

Mais je sais bien aussi que je m’illusionne, que les habitudes risquent de revenir au galop. Il est difficile de se détourner des avantages d’un appareil lorsqu’on l’a sous la main. Changer son mode de déplacement est un défi quand le transport en commun est défaillant, que les parcours piétonniers manquent de charme et que l’automobile est d’une grande efficacité dans des rues conçues pour elle (et tant pis pour les piétons qui en crèvent).

De même, je vois peu d’incitations à acheter local dans nos commerces. En France, même les supermarchés font franchement la promotion des produits locaux, de proximité ou biologiques. S’y ajoutent la myriade de petits marchands qui misent sur ces caractéristiques quasiment à tous les coins de rue. On pourrait croire que la passion des Français pour la bouffe n’a pas besoin de tels encouragements, mais renforcer le message est bon économiquement et écologiquement.

Tout cela me confirme qu’à moins d’avoir la fibre militante, les efforts individuels restent bien fragiles s’ils ne s’inscrivent pas dans une approche collective, quitte à tenir compte de particularités qui n’ont a priori rien à voir avec les enjeux environnementaux.

Par exemple, je sais bien que ce n’est pas par vertu écologique que les Français étendent leurs brassées : le coût élevé de l’électricité est en soi un frein à l’utilisation de la sécheuse. Au Québec, c’est le chauffage qui domine notre consommation domestique d’électricité — et vu nos hivers, il est impensable que la facture à payer devienne faramineuse. Mais il y a quand même mieux à recommander que de décaler l’heure du démarrage du lave-vaisselle si on veut réfléchir sérieusement à notre utilisation de l’électricité.

À l’inverse, je note qu’il est plus facile de contribuer à la collecte des résidus alimentaires à Montréal qu’à Paris. Les bacs à compost ne sont pas si encombrants dans nos appartements, plus grands que ceux de là-bas. Comme, en plus, le contenu des bacs bruns est ramassé à nos portes, l’effort à faire est minime. En France, il faut aller porter soi-même ces déchets dans les contenants appropriés que l’on trouve dans les quartiers. Dans les villes où j’ai résidé, je n’ai vu qu’une poignée de gens se prêter à l’exercice.

Rester réaliste est donc incontournable dans les programmes à mettre en place. Néanmoins, ces programmes s’imposent, tant la bonne volonté est insuffisante pour que de véritables changements s’enclenchent.

Car il faut lâcher le maquillage, les apparences. Ce n’est pas de Hummer électriques que nous avons besoin, mais de délivrer les rues de ces mastodontes mythifiés. Ce n’est pas de croissance à tout crin qu’il faut discourir, mais de rythme à ralentir. Et pour assurer l’avenir, ce ne sont pas des missions économiques que les premiers ministres devraient mener, mais des missions écologiques.

Et pourquoi pas des audaces à petite échelle : subventionnons la pose de cordes à linge !