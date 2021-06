Des fraises aux balcons

Avez-vous commencé votre jardinage ? Même juste un bac à fleurs sur un balcon ? Cette pandémie m’aura appris que ce que j’ai est suffisant. On vit beaucoup dans cette culture du « toujours plus ». Les voitures sont rendues grosses comme des maisons, les maisons doivent être grosses comme des immeubles ! Toujours plus de place, toujours plus de gogosses, et pourtant ce sentiment perpétuel d’être en état de manque.

Mon mari a une collègue qu’il aime bien. C’est maintenant son amie. Le travail fait ça, bien sûr. Avec le temps, on fait la connaissance de gens avec qui on se découvre des affinités, on est curieux de leur vie et, si on est chanceux, ils enrichissent la nôtre. Tout début trentaine, je pense qu’elle peine à rencontrer quelqu’un. Mon mari m’en parlait doucement l’autre soir, et je me suis remise dans cet état, l’état de course. L’état de « je dois ». Je dois rencontrer quelqu’un, je dois faire plus d’argent, je dois avoir une maison plus grande, je dois, je dois toutes ces choses !

Et puis le lendemain, je regardais le rang d’enfants de maternelle qui passait devant chez moi et j’observais les fraises qui pendouillent de mon perron. Cette espèce d’état de joie naturelle, de curiosité présente… L’adulte que nous devenons est trop perdu dans les « je dois » pour profiter de ce qui est là. De ce qui est déjà là. L’angoisse de la crise sanitaire m’a fait tout remettre en question. Toutes les décisions que j’avais prises. L’endroit où l’on vivait, le rythme de la ville, l’omniprésence du béton dans l’enfance de mes petits. J’avais l’impression d’avoir échoué au rêve américain. Moi, je n’avais pas la grosse maison avec un chien et une entrée de garage avec un panier de basket. Je n’avais pas le gros arbre dans le jardin avec un pneu accroché à une branche. C’est là que l’on doit élever les enfants, non ? C’est là la place d’une famille. Alors je me comparais et j’angoissais.

J’angoissais comme quiconque regarde sa vie et décide qu’il n’est pas rendu assez loin. Qu’il n’en a pas assez. Qu’il est en état de manque. Mais le manque appelle le manque. La joie perpétue la joie. C’est aussi simple que ça. Fleurir un perron n’est pas fleurir Versailles, mais se concentrer sur son petit lopin de terre est largement suffisant pour ravir un cœur. Tomber amoureux de sa propre vie, se mettre à l’aimer comme elle est en ne cherchant pas toujours à devenir quelqu’un d’autre peut être la source d’un bonheur infini. Nous vivons déjà dans l’abondance, peut-être pas dans l’opulence d’un vidéoclip, mais quand on s’y attarde simplement, il y a des fraises plein les balcons.