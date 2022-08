Des menaces sans fin

Ça faisait déjà quelques années que Salman Rushdie circulait sans trop s’inquiéter de sa sécurité, se mêlant à la foule du métro de New York et fréquentant les restaurants de la ville. Sa « condamnation à mort », prononcée par l’ayatollah Khomeiny en raison de quelques phrases de son roman Les versets sataniques, remontait à tellement loin, 1989, qu’il avait finalement pu se croire oublié.

Comme lui, nous n’y pensions plus guère : il y a eu tellement d’attentats depuis l’affaire Rushdie qu’on ne se rend plus compte qu’elle a été le premier signal d’un nouvel extrémisme religieux qui allait bouleverser le monde.

En fait, nous avons été nombreux à faire preuve d’une grande naïveté quand, en 1979, la dictature du shah d’Iran est tombée. Rentré d’un long exil, l’ayatollah Khomeiny, son grand opposant politique, allait le remplacer au pouvoir. J’étais alors étudiante au cégep et je ne pouvais qu’applaudir : un dictateur qui s’enfuit, c’est forcément une bonne nouvelle, non ?

Je ne m’interrogeais pas sur la « République islamique » annoncée par Khomeiny ; j’étais plutôt obnubilée par la foule en liesse en Iran et l’enthousiasme de plusieurs intellectuels. Après tout, l’ayatollah avait passé la dernière de ses 14 années d’exil en France et il avait reçu l’appui de gens comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir.

On a vite saisi que le nouveau régime instauré par l’ayatollah n’avait rien à envier à celui du shah ; il s’avéra même pire pour les femmes, à qui le voile et des restrictions furent rapidement imposés. La prise d’otages à l’ambassade des États-Unis a aussi fait comprendre qu’une guerre inédite se jouait.

En 1981, la destitution de Bani Sadr, premier président élu de la République islamique, a confirmé la fermeture du régime. Parce qu’il voulait que la démocratie soit plus forte que le pouvoir religieux, Bani Sadr a dû fuir son pays. Il est mort en exil.

Ça allait donc très mal en Iran. Étudiante à Paris au milieu des années 1980, je voyais de jeunes Iraniens manifester bruyamment à la Cité internationale universitaire, où sont concentrées les résidences étudiantes de la capitale. Ils brandissaient des photos sanglantes pour dénoncer les abus du régime khomeiniste. Une horreur certes, mais semblable à toutes les dictatures.

Et puis, en février 1989, est arrivée cette nouvelle : une fatwa était lancée contre un écrivain, Salman Rushdie. Dans mon souvenir, c’est le quotidien Libération qui, en France, a le plus rapidement relayé cette histoire : en une, sur un ton qui trahissait l’ébahissement. Une fatwa, qu’est-ce que c’était que ça ?

Dans le cas de Rushdie, récompense à l’appui, Khomeiny invitait les musulmans du monde entier à l’exécuter — lui, ses éditeurs et ses traducteurs — en raison d’un roman qualifié de blasphématoire.

Publié quelques mois plus tôt, Les versets sataniques avait fait l’objet de manifestations et d’autodafés. C’était déjà effrayant, mais maintenant on passait à l’inimaginable. Une condamnation à mort pour des mots, pour une fiction, pour un écrivain…

Comme des milliers d’autres, je suis allée manifester en faveur de Rushdie dans les rues de Paris. En dépit de quelques voix dissonantes, l’appui à la liberté d’expression dominait dans l’espace public. J’étais alors convaincue que ça resterait ainsi ; je n’imaginais pas que tout allait plutôt empirer.

Les attaques menées au nom d’Allah font désormais partie de l’histoire des dernières décennies. Elles ont fait des victimes partout : en Algérie, en Syrie, aux États-Unis, dans l’Europe tout entière, en divers endroits d’Afrique…

Victimes de chair, mais victimes dans les têtes aussi. De la dénonciation des caricatures danoises jusqu’au massacre de Charlie Hebdo, on a bien compris qu’on pouvait se moquer de Jésus, de Bouddha, du pape, mais pas de Mahomet. On a beaucoup baissé les bras.

Or, dans cette guerre des idées, les artistes et intellectuels musulmans ont été les premières cibles des islamistes, comme le soulignait la semaine dernière dans Le Monde le grand écrivain égyptien Alaa El Aswany, lui-même victime de trois agressions.

Mais comment faire entendre raison à des extrémistes ? Dès 1990, Salman Rushdie a essayé de s’expliquer pour sortir du supposé blasphème qu’il aurait commis. Ce fut en vain.

En si, en 1998, le gouvernement iranien a annoncé qu’il ne demandait plus que la fatwa soit accomplie, il a ajouté que la loi islamique l’empêchait de l’annuler ! De toute manière, comme l’a fait savoir le ministère iranien des Affaires étrangères, ce sont « les insultes de Rushdie envers la religion dans ses écrits » qui expliquent le récent attentat contre lui. L’écrivain est donc le seul responsable de ce qui lui arrive.

Cette menace sans fin est emblématique de notre époque. Salman Rushdie a pu survivre jusqu’ici parce qu’il a été protégé et soutenu. Il le sera de nouveau — les ventes de ses livres ont d’ailleurs augmenté — maintenant qu’on a constaté que la vigilance à son endroit ne pouvait être relâchée.

Mais la même menace est dorénavant vécue par les Afghanes, qui, depuis le retour au pouvoir des talibans il y a un an, se retrouvent emmurées dans leurs burqas et leurs maisons, interdites de travail et d’études. Celles qui manifestent à visage découvert pour réclamer un peu de liberté sont époustouflantes de courage. Comme Salman Rushdie, elles font fi de la peur et osent encore croire que la raison peut être entendue.

Or, nos gouvernements, contrairement à il y a 20 ans, ne disent plus un mot sur l’Afghanistan et on ne sait plus si l’aide humanitaire, désormais réduite, se rend vraiment jusqu’aux femmes. Qui va les entourer, les protéger ?

On en dira autant de l’Arabie saoudite, où un mot de trop vous vaut la prison. Mais l’Occident y brasse toujours des affaires : cela suffit pour devenir sourd et aveugle devant les peines d’emprisonnement d’un Raif Badawi ou d’une Salma Al-Chehab, 34 ans, qui vient d’être condamnée à 34 ans de détention pour des messages sur Twitter prônant la liberté de conscience !

Qu’on ne puisse imaginer la fin de ces fléaux est la grande tragédie de ce siècle, qu’on y réagisse à peine est des plus décevants. La bataille pour la liberté doit pourtant continuer.

