Des personnalités de l’année inspirantes

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a publié cet automne un essai plaidant pour la construction de quartiers sans voitures. Il y a quelques années à peine, l’idée aurait été inimaginable dans la troisième ville du Québec. En 2022, le concept n’a même pas fait sourciller.

Le monde municipal se métamorphose et la transition est rapide. Pendant des décennies, il était attendu des maires qu’ils gèrent leur budget en récoltant l’impôt foncier et en le transformant en services de base. Aujourd’hui, plusieurs travaillent à combattre les changements climatiques, à repenser la façon dont on conçoit la vie en ville et à amoindrir les inégalités sociales en s’attaquant aux problèmes de logement. Et il ne s’agit pas de marginaux dans des coins isolés : les cinq élus sur notre page couverture représentent 1,5 million de Québécois. Si on ajoute les Montréalais, qui ont ouvert le bal en élisant Valérie Plante en 2017, on parle de près de 40 % de la population du Québec !

L’éloquence avec laquelle ces maires soutiennent des valeurs progressistes a incité certains observateurs à voir en eux une opposition au gouvernement Legault. Ils s’en défendent bien, et avec raison ; le mode de financement municipal fait que les villes dépendent de Québec pour bâtir la moindre infrastructure. Mais quand un ministre dit des bêtises sur l’aménagement urbain ou le transport, les répliques les plus aiguisées viennent souvent des hôtels de ville…

Évelyne Beaudin, Julie Bourdon, Stéphane Boyer, Catherine Fournier et Bruno Marchand (ainsi que tous les autres qui partagent la même vision des affaires municipales) incarnent parfaitement l’esprit des personnalités de l’année selon L’actualité. En combattant le statu quo et en mettant le bien commun au centre de leur action, ils contribuent à faire avancer le Québec.

Il en va de même pour Marie-Philip Poulin. Elle pourrait se contenter de briller sur la glace et ce serait déjà assez pour en faire une des plus remarquables figures du sport au Canada. Mais quand elle enlève ses patins, elle utilise sa notoriété pour s’engager dans la création de la ligue professionnelle que méritent les hockeyeuses de l’Amérique du Nord, et fait pression sur Hockey Canada pour que l’organisme sorte de l’ère des dinosaures. Si, à titre de conseillère au développement des joueurs du Canadien de Montréal, elle amène en plus la Sainte-Flanelle à participer aux séries, elle sera bonne pour la canonisation !

En deux ans et demi depuis sa nomination à la tête d’Hydro-Québec, Sophie Brochu a donné à la société d’État une vision d’avenir où la production d’énergie va de pair avec le développement social et la lutte contre les changements climatiques. De plus, les contrats qu’Hydro a conclus aux États-Unis promettent d’être bénéfiques à la fois pour les finances du Québec et pour la décarbonisation de l’économie.

Ronide Casséus et Roberson Berlus ont vécu le pire quand Jayson Colin est mort lors d’une fusillade dans le quartier Saint-Michel, à Montréal. Sa mère et son beau-père auraient pu choisir de traverser cette épreuve en se repliant sur eux-mêmes. Ils sont plutôt allés vers les autres, afin de sensibiliser la population aux problèmes que subissent leurs concitoyens et d’exhorter les gouvernements à s’attaquer aux vraies sources de la violence armée. Leur témoignage doit demeurer présent à notre mémoire et inspirer le changement.

Enfin, en incluant Luc Dionne, l’auteur de la télésérie adorée District 31, nous saluons une œuvre qui a marqué la télé québécoise à une époque où on avait drôlement besoin de divertissement intelligent et allumé. Alors que l’écoute en continu de séries américaines menace d’écraser les cultures télévisuelles locales, il fait bon célébrer le fait qu’une de NOS séries ait rassemblé le quart des Québécois lors de sa grande finale.

Pour l’équipe de L’actualité, travailler au dossier des personnalités de l’année est souvent émouvant, toujours inspirant. J’espère que vous ressentirez la même chose en le lisant.

Cet éditorial a été publié dans le numéro de janvier-février 2023 de L’actualité, sous le titre « Une dose d’inspiration ».