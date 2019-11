Desbiens : ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne peut pas être grand!

Dans un passé pas si lointain, le village s’éteignait à petit feu. Les aînés comme les jeunes le désertaient. Sans lieux appropriés pour accueillir les premiers lorsqu’ils quittaient leur maison ni réels attraits pour retenir les seconds, Desbiens se vidait par les deux bouts, comme on dit. L’enjeu : donner aux déserteurs le goût et les raisons de revenir, et de rester. Des actions inouïes s’imposaient, ce qui a été fait. Et pas à peu près.

D’abord, la municipalité s’est attaquée à la réfection et à la construction d’infrastructures communautaires. La Maison des jeunes, la Route des poteaux, les terrains de pétanque, le centre communautaire et la résidence pour aînés ont subi un traitement choc vivifiant. Dans la foulée est aussi apparue la fameuse terrasse panoramique multifonctionnelle sur le toit de l’hôtel de ville.

Ensuite, ce sont la fierté et le sentiment d’appartenance qui avaient besoin de grandes rénovations. Il fallait animer les lieux, et aucune idée n’était trop extraordinaire. Le thème Desbiens Extrême laisse quand même de la place pour rêver! Grâce à une collaboration exemplaire entre le conseil de ville, les employés municipaux, les bénévoles et les citoyens, des activités inusitées et rassembleuses se sont multipliées : l’unique Championnat mondial de pédalo en eau douce, le Championnat du monde de pétanque, la fabrication de la plus grosse tourtière de la planète, la descente Extreme Ice… L’idée derrière ces surprenantes initiatives est toujours la même : se démarquer en offrant des activités peu coûteuses qui rassemblent les générations tout en diminuant l’endettement de la municipalité. Un exploit pour une si petite communauté!

Et le pari est gagné. Les dernières statistiques démontrent que Desbiens est la municipalité qui jouit du plus fort pourcentage d’augmentation de la population de sa MRC, dont le plus haut taux de retour, signe que les jeunes répondent présents. De nouvelles compagnies s’y installent, des familles y naissent. La fierté de se distinguer a gagné toute la population. Desbiens fleurit. Et les projets laissent présager un avenir à l’avenant.

Fondation : 1926

Gentilé : Desbiennois, Desbiennoise

Population : 1 100 habitants

Situation géographique : Saguenay–Lac-Saint-Jean, MRC de Lac-Saint-Jean-Est ville.desbiens.qc.ca

