Deux-Montagnes : une situation enviable à tout point de vue

Depuis 2013, la Ville de Deux-Montagnes poursuit un but : devenir un milieu de vie particulièrement accueillant pour toutes les générations. L’offre culturelle et sportive s’est bonifiée, les évènements rassembleurs se multiplient et des rénovations majeures ont été effectuées dans les parcs et les infrastructures.

Surtout, la Ville souhaite que ses citoyens profitent davantage de sa situation géographique exceptionnelle. Bordée par le lac des Deux Montagnes et par la rivière des Mille Îles, la municipalité met tout en œuvre pour favoriser l’accès à ces points d’eau. La bibliothèque a été dotée d’une grande terrasse donnant sur la rive du lac. La création d’une place citoyenne jouxtant la rivière et d’espaces réservés à des activités sportives et culturelles est aussi au programme. L’arrivée d’un projet structurant de transport collectif, les deux gares du Réseau express métropolitain (REM), viendra aussi bonifier l’offre de services. Bref, voilà une ville charmante des Laurentides donnant facilement accès aux grands centres.

Fondation : 1921

Gentilé : Deux-Montagnais, Deux-Montagnaise

Population : 18 000 habitants

Situation géographique : Laurentides, MRC de Deux-Montagnes ville.deux-montagnes.qc.ca