Devenir optimiste en 7 étapes (faciles !)

Imaginer que l’on est déjà la « meilleure version de soi-même » pour entrevoir la vie avec confiance, c’est bien. Mais les gens qui pratiquent de telles visualisations arrivent en général moins à atteindre leurs objectifs que ceux qui n’en font pas, a découvert la chercheuse Gabriele Oettingen, spécialiste de la motivation, rattachée aux universités de New York (NYU) et de Hambourg. À force de rejouer ce scénario mental, le cerveau croit en effet que le but est déjà atteint, explique Yves-Alexandre Thalmann. « Et la motivation à faire des efforts diminue », observe-t-il. Il est donc essentiel de penser aux obstacles qui se dresseront sur la route et d’établir un plan d’action.

Quand l’objectif est complexe, comme changer de boulot, on gagne à élaborer des plans A, B et C, souligne Joëlle Carpentier, professeure au Département d’organisation et ressources humaines de l’UQAM et spécialiste de la psychologie positive. « En imaginant plusieurs chemins possibles, on garde espoir malgré les embûches. »