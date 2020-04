Distanciation : le Québec dans une classe à part au Canada

Le Québec est la province canadienne où la distanciation physique et sociale est la plus importante depuis le début de la crise du coronavirus. Et de loin. Les mesures imposées par le gouvernement Legault ont fortement ralenti les déplacements des Québécois, selon une analyse du géant américain Google.

La multinationale technologique a utilisé les données cellulaires de ses millions d’utilisateurs — anonymisés, précise l’entreprise — pour les géolocaliser et ainsi savoir à quels endroits ils se trouvaient entre le 16 février et le 29 mars dernier. Google a rendu publics ses chiffres pour tous les pays, incluant le Canada, ainsi que chacune des provinces.

Le Québec est l’endroit au pays où la fréquentation des lieux publics, des commerces, des épiceries, des pharmacies, des transports en commun, des parcs et des lieux de travail a le plus chuté depuis le début de la crise sanitaire. Les Québécois sont également légèrement plus nombreux à être à la maison.

Loisirs et commerces

La baisse de fréquentation des commerces et des lieux de loisirs a chuté de 70 % au Québec, alors que la moyenne canadienne enregistre une diminution de 59 %. La Nouvelle-Écosse (- 33 %) est la province où la baisse est la moins marquée. Nos voisins ontariens se retrouvent près de la moyenne, à 55 %.

Sur la planète, la décrue la plus significative est enregistrée en Italie et en Espagne, deux pays parmi les plus touchés, avec une chute vertigineuse de 94 %.

Modification des déplacements au Québec et au Canada

Épiceries et pharmacies

Même si elles sont encore ouvertes, les épiceries et les pharmacies sont moins fréquentées par les Québécois dans une proportion de 44 %. La moyenne canadienne affiche une baisse de 35 %.

C’est en Nouvelle-Écosse (- 7 %), au Nouveau-Brunswick (- 20 %) et au Manitoba (- 21 %) que la baisse d’achalandage est la moins significative au Canada. Après le Québec, c’est à Terre-Neuve que la chute est la plus importante, à 38 %.

Modification des déplacements au Québec et au Canada

Parcs

Le premier ministre François Legault souhaite que les Québécois — surtout les Montréalais — ne fréquentent pas les parcs en groupe, sous peine de sanctions.

Selon les chiffres de géolocalisation de Google, le nombre de Québécois qui fréquentent les parcs est en chute libre depuis quelques semaines, affichant une baisse de 68 %. La moyenne au pays fait état d’une diminution de seulement 16 %.

C’est loin d’être le cas partout au Canada, alors que les habitants du Nouveau-Brunswick se sont au contraire rués vers les espaces verts de leur province, avec une hausse de 101 % ! En Nouvelle-Écosse (+ 95 %), en Saskatchewan (+ 45 %) et en Colombie-Britannique (+ 27 %) les résidents sont également plus nombreux dans les parcs depuis le début de la crise.

Après le Québec, c’est en Alberta où les parcs sont les moins fréquentés, avec une baisse de 23 % depuis le 16 février.

Modification des déplacements au Québec et au Canada

Transport en commun

Encore une fois, les Québécois figurent en tête de la distanciation physique dans les transports en commun, qui sont pratiquement vides, avec une chute de 75 % de la fréquentation. Au Canada, la baisse moyenne est de 66 %.

Partout, la baisse est supérieure à 45 %.

Modification des déplacements au Québec et au Canada

Travail

Les Canadiens sont beaucoup moins nombreux à se rendre au boulot chaque matin, soit parce que le télétravail gagne en popularité — a-t-on le choix ? — soit parce que les gouvernements imposent de fortes restrictions aux entreprises dans leurs opérations.

Ainsi, les lieux de travail étaient 45 % moins fréquentés entre le 16 février et le 29 mars au Québec. Un chiffre certainement plus important aujourd’hui, puisque le gouvernement Legault a exigé le 25 mars dernier la fermeture des services non essentiels.

Modification des déplacements au Québec et au Canada

Résidence

Inévitablement, les Canadiens sont plus nombreux à la maison, avec une hausse de 14 %. D’une province à l’autre, les chiffres se ressemblent, oscillant entre + 15 % (Québec) et + 5 % (Nouvelle-Écosse).

Modification des déplacements au Québec et au Canada

Ailleurs dans le monde

Au Japon et en Suède, où les restrictions dans les déplacements sont beaucoup moins sévères, la chute de fréquentation des lieux de loisirs et des commerces est d’environ 25 % seulement.

Aux États-Unis, où le virage prévention n’a pas été pris à temps, on constate des chutes de fréquentation des lieux publics moins importantes qu’au Canada pendant la même période.

Ainsi, les Américains ont été moins nombreux dans les lieux de loisirs et les commerces (- 47 %), dans les épiceries et pharmacies (- 22 %), les parcs (- 19 %), dans les transports en commun (- 51 %) et au travail (- 38 %). C’est toutefois très variable d’un État à l’autre.

Toutes les données de Google, pour tous les pays, sont disponibles ici.