Dites : Racisme systémique

J’ai regardé un extrait de l’émission La joute l’autre fois. Amir Khadir et Mathieu Bock-Côté s’obstinaient au sujet du racisme systémique. À première vue, juste à partir de la gestuelle essoufflée de Bock-Côté, je m’étais dit non, je ne vais pas cliquer sur cette vidéo. J’ai plus ou moins envie de me faire attaquer par un essaim d’abeilles. Et les mots du sociologue sont généralement conçus pour mitrailler.

Finalement, c’était moins pire avec le son, grâce à la réponse exemplaire de M. Khadir. Calme, empathique, presque amusé par le verbiage de Bock-Côté, il ne se laissait en rien déstabiliser. J’aurais eu envie de le voir débattre contre Trump. Autant j’étais impressionnée, autant j’étais triste. Je voyais en Khadir ce que je sais reconnaître parce que je suis une femme : l’expérience de la victime.

M. Khadir a dû être exposé à la condescendance « du Blanc qui sait » aussi souvent que j’ai été amoindrie par un ego masculin. J’ai connu des hommes qui n’aiment pas les femmes intelligentes, qui n’aiment pas nous voir fortes, libres… Non pas des tortionnaires, tout simplement des hommes mal dans leur peau qui préfèrent les femmes dociles. Qui aiment que l’âme féminine serve à les flatter. Autant le poil du chest, pendant qu’ils nous apprennent la vie, que leur grandeur d’âme. Je lève les yeux au ciel.

J’ai connu des hommes narcissiques qui n’aiment pas qu’on laisse tomber les perches qu’ils nous tendent et qui nous testent pour voir si nous marchons dans leurs plans. J’ai connu des hommes qui se servent des femmes, puis les jettent lorsqu’elles ne correspondent plus à ce que veut leur ego. J’ai connu des hommes qui ont l’habitude d’être entourés de femmes qui boivent leurs paroles… Et ceux-là n’aiment pas que l’on ne soit pas impressionnées, ceux-là n’aiment pas qu’on les remette en question, et par-dessus tout, ceux-là n’aiment pas avoir tort.

Avoir tort, c’est perdre la face. Mathieu Bock-Côté avait tort face à Khadir. Son explication et sa vision du racisme systémique, au-delà d’être cachées dans un sac de mots inutiles qui étourdissent l’adversaire, manquaient cruellement d’une chose qu’Amir Khadir possédait : l’expérience personnelle. L’expérience d’un homme qui, dans son parcours, a vu de ses yeux ce système l’amoindrir. Tout le monde a le droit de débattre, mais c’est sûr que si je participe à un débat sur le racisme systémique avec une femme noire, j’aurai beau m’exprimer parfaitement et articuler ma pensée de manière claire, elle aura une longueur d’avance parce qu’elle est forte d’une expérience que je n’ai tout simplement pas.

C’est en ça que le premier ministre François Legault fait une erreur à mon sens grave dans ses prises de parole contre le racisme. Certains diront : mais qu’est-ce que ça change qu’il dise ou non qu’il y a du racisme systémique puisqu’il reconnaît clairement qu’il y a du racisme au Québec ? Ça change que cette expression ne lui appartient pas. Si un nombre important de victimes d’un phénomène s’entend pour dire que « oui, c’est ça qui nous arrive », ça me suffit pour me dire que ce concept existe et qu’il est légitime.

« Culture du viol » est une expression que beaucoup rejettent parce qu’il est insupportable d’imaginer qu’il y aurait un phénomène si puissant d’agressions envers les femmes qu’en additionnant ces comportements ils formeraient une culture. Et pourtant… #MeToo a soulevé une roche sous laquelle se cachaient un nombre incalculable de bibittes.

Que les gens qui sont victimes de racisme dans nos institutions, nos hôpitaux, nos écoles, face à nos policiers, quand ils se cherchent un logement ou un emploi s’entendent pour dire que l’ensemble de ces agressions forme un système qui les désavantage et les blesse, je ne vois pas en quoi un homme blanc et aussi puissant que le premier ministre aurait le droit de remettre cela en question. Surtout s’il est bien intentionné, comme semble l’être François Legault.

Qu’est-ce que ça changerait qu’il dise que oui, un racisme systémique est en place ? Ça changerait que beaucoup de citoyens du Québec et d’autochtones sentiraient qu’on reconnaît qu’ils existent. Que leur expérience dans notre société est différente de celle d’un Blanc. Et reconnaître la souffrance d’autrui, ça la soulage.