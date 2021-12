Écrire au XXIe siècle

Je m’apprête à vous faire une confession qui pourrait me coûter ma réputation. Mais après 37 ans de métier, je ne peux plus vivre avec le mensonge. Trop lourd à porter.

Alors voici : JE N’AI JAMAIS VÉCU DE MA PLUME. Toute ma carrière est une imposture. Je n’ai jamais trempé la plume dans l’encrier, pas même pour mon livre sur le métier, Écrire pour vivre. Jamais !

Je n’ai jamais eu le moindre talent pour vivre de ma plume… parce que je vis de mon clavier !

Depuis 1985, mes 1 500 reportages et chroniques et mes 15 livres résultent de l’accouplement indécent de mes neurones et des microprocesseurs. Cette dépravation ancienne remonte aux temps immémoriaux du Commodore 64, mais tout a été consommé avec le Mac, après un bref flirt avec le PC.

Quant à ma plume, je la réserve à l’intimité de mes notes personnelles et à quelques rares cartes de souhaits. Mais du moment que j’écris pour être lu, c’est à l’ordi que ça se passe dans 99,99 % des cas.

Pour en finir avec le sadisme

Si je vous raconte ça, c’est parce que mon souhait le plus cher pour 2022 est de voir la langue française arriver au XXIe siècle.

Mercredi de cette semaine, par exemple, quelques dizaines de milliers de cégépiens vont subir l’épreuve uniforme de français. Ce grand examen est LE passage obligé du DEC. Une personne qui y échoue n’aura pas son diplôme. Beaucoup s’inquiètent du faible taux de diplomation des cégépiens. Or, une partie du problème tient au fait, à mon avis, que cette épreuve, comme bien d’autres examens, est faite au crayon, alors que cet instrument ne correspond plus à l’expérience d’écriture de la très grande majorité.

Ce que je souhaite, c’est la fin de cette espèce de sadisme de masse qui soumet des millions de jeunes adultes francophones à un système d’évaluation (et par là à toute une pédagogie) moyenâgeux. Il est fondé sur une conception passéiste et fétichiste de la langue qui émule une pratique d’écriture en voie de disparition. D’où ma sortie de placard.

En fait, j’irai même plus loin : c’est toute la pédagogie du français qu’il faut repenser. Pour la même raison que je crois que la langue elle-même doit être rationalisée et simplifiée, j’appuie sans réserve l’idée d’une modernisation de l’enseignement (et de l’évaluation) du français au cégep.

Depuis sa publication en mai par la Fédération des cégeps, le rapport La réussite au cégep : Enjeux et pistes d’action suscite la controverse parce qu’il recommande la généralisation de l’usage des logiciels d’autocorrection dans l’enseignement.

Plusieurs personnes s’indignent de cette position, soutenant que les étudiants qui recourraient à de tels logiciels perdraient la capacité de faire la différence entre des homonymes comme « ces », « ses », « sait » ou « c’est ».

La belle ânerie ! D’abord parce qu’un logiciel d’autocorrection, appelé à tort « correcteur », ne corrige pas à la place de l’auteur. Il signale des erreurs, réelles ou potentielles. Il faut une certaine capacité d’analyse et de connaissance pour pouvoir s’en servir adéquatement. D’ailleurs, quand il y a trop de fautes, le logiciel refuse de les corriger.

Toute la pédagogie du français et l’évaluation des apprenants sont basées sur une fausse conception de l’écriture qui se modèle sur ceux Qui Vivent De Leur Plume. Et c’est pourquoi je prends ma propre « plume » en exemple pour vous expliquer comment on écrit au XXIe siècle.

Qui vit de sa plume ?

Ce n’est pas pour me vanter, mais je vais me vanter pareil : au cégep, j’étais dans les meilleurs, et je le suis encore. Donnez-moi une dictée en français normal, je vous sors un 95 % ou un 100 %. Grammaire, orthographe, pas de problème.

J’en suis fier, mais c’est inutile, car je ne pourrais pas fonctionner dans le métier sans machine. Pour moi, comme pour tous mes collègues journalistes et auteurs, les logiciels d’autocorrection, de traduction et de dictionnaires intégrés sont devenus une béquille dont je ne me passerais plus, pas plus que de mes lunettes.

Le texte que vous lisez, par exemple, a été écrit avec DEUX logiciels d’autocorrection. Le premier est implanté dans Word et me souligne en rouge la mauvaise orthographe (ou ce qu’il croit l’être) et en bleu la mauvaise grammaire. Pas d’explication, juste des soulignés, mais je ne m’en passerais pas. Il s’agit toutefois d’une correction superficielle et en général incomplète. Quand je suis à peu près satisfait du résultat, je passe mon texte au logiciel d’autocorrection Antidote (qui n’est pas un correcteur) et qui me dit où il pense que je me suis trompé. Et il voit plein de trucs que Word n’a pas relevés.

Ça fait plus de 20 ans que j’utilise des logiciels d’autocorrection, mais je dois admettre que j’en avais un peu honte, d’autant que je m’en servais mal. Il y a deux ans, j’ai suivi une formation pour faire un bon usage du logiciel d’autocorrection Antidote. Depuis, j’écris encore mieux, entre autres parce que j’emploie les nombreux outils, notamment les dictionnaires.

Dans une autre formation, j’ai appris à utiliser le logiciel d’autocorrection de Word pour accélérer mon écriture en faisant un usage très large des raccourcis, comme « tj » et « tds » pour « toujours » et « tout de suite ». Par exemple, je tape « Fé lgt k jécris pl au long ». Et Word transpose : « Ça fait longtemps que je n’écris plus au long. » Autre exemple, je tape : « Le pmo FL dem au govt du Cad de mx soutenir la fphi cad ds son dév ». Et Word me sort la belle phrase : « Le bureau du premier ministre François Legault demande au gouvernement du Canada de mieux soutenir la francophonie canadienne dans son développement. » Bien sûr, ce système de raccourcis échappe des conjugaisons et des accords en genre et en nombre. Pas grave : les logiciels d’autocorrection vont les attraper !

Il est important que vous compreniez qu’une personne qui vit de sa plume ne régurgite pas un texte parfait du premier coup. Il arrive que la version finale d’un paragraphe soit identique au premier jet, mais c’est rare. L’ancien rédacteur en chef de L’actualité, Jean Paré, m’a un jour résumé le processus en une de ces formules lapidaires dont il avait le secret : « Écrire, c’est une maudite job sale. » Pour aboutir au texte que vous avez sous vos yeux, j’ai dû mettre mes idées en ordre, faire des centaines de phrases inutiles et ridicules, ensuite me relire 4, 6 ou 12 fois, en amendant le texte à travers un processus itératif, inductif et déductif d’une complexité inouïe.

Alors, ne croyez surtout pas qu’un ordinateur facilite l’écriture. Concevoir un texte est aussi dur à l’écran qu’à la plume ou à la machine à écrire. L’ordinateur ne facilite aucunement l’essentiel de l’écriture. Là, où il peut me simplifier la vie, c’est dans l’aspect fastidieux et automatique de la correction et de la mise en pages.

Et c’est pourquoi je n’admets pas le mensonge qui constitue l’assise de la pédagogie actuelle — en particulier pour les adultes —, selon lequel l’écriture doit être enseignée et évaluée sur la base de la perfection orthographique et grammaticale à la plume.

Dans ma prochaine chronique, je vous parlerai davantage de ce que devraient être la pédagogie et l’évaluation pour les adultes — en y apportant un certain nombre de nuances. Mais il me paraissait essentiel de commencer par vous présenter la réalité de l’écriture.

Sur ce, j vs souhaite un bon tdf.