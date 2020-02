Si tu aimes le capitalisme…

Nous fonçons droit vers un cul-de-sac et le pire, c’est que nous le savons trop bien : notre mode de vie repose sur une croissance économique perpétuelle pourtant impossible à maintenir sur une planète aux ressources limitées. Si tous les habitants de la Terre vivaient comme nous, Nord-Américains, il faudrait cinq planètes pour contenter tout le monde.

Nous savons aussi que le mur se rapproche à une vitesse de plus en plus grande. Le capitalisme tel que nous le pratiquons génère trop, mais vraiment beaucoup trop de gaz à effet de serre. Si on ne change pas de trajectoire, des villes, voire des régions entières ne seront plus habitables d’ici quelques décennies en raison du réchauffement climatique.

Il est illusoire d’espérer éviter le pire sans une profonde transformation de nos sociétés et de nos façons de vivre. Les émissions mondiales de GES ne diminuent pas, elles continuent d’augmenter malgré l’alarme stridente.

La question centrale de notre époque est la suivante : pouvons-nous faire confiance au système économique et politique actuel pour piloter ce changement majeur ?

Pour de plus en plus de gens, la réponse est non.

Selon eux, le salut se trouve à l’exact opposé. Il faudrait rompre avec notre obsession de la croissance économique, ce moteur qui propulse nos sociétés, et se mettre en marche arrière pour passer en mode décroissance. Il ne faut plus chercher à faire croître le PIB, disent-ils, mais à le réduire ! C’est cette idée radicale de la décroissance que notre collaboratrice Catherine Dubé explore dans le grand dossier de ce numéro, de même que dans un documentaire diffusé à Télé-Québec.

Les Homo œconomicus que nous sommes sont rapidement saisis de vertige, sinon d’horreur, face à cette idée de plonger le monde dans une récession volontaire. Notre conception du bonheur est solidement ancrée dans le plaisir que nous avons à consommer des biens. Jusqu’à quel point sommes-nous prêts à renoncer aux aliments que nous aimons, aux voyages dont nous rêvons ou à tous ces objets qui mettent un peu de douceur dans nos vies, comme ce iPad à grand écran que je me suis offert pour Noël ?

Il est aussi indéniable que le capitalisme a été source d’immenses progrès dans l’histoire humaine. Il s’est avéré bien plus efficace que son ennemi d’hier, le communisme, pour faire reculer la pauvreté et donner naissance à des innovations bénéfiques à tous.

Le capitalisme repose toutefois sur une contradiction fondamentale que l’on ne peut plus ignorer. Est-ce que la voie de la décroissance pure et dure est pour autant réaliste ou même souhaitable ? Plusieurs en doutent.

La réponse viable se trouve peut-être dans un modèle de décroissance modérée. Cela voudrait dire appliquer un sérieux coup de frein à notre économie, question de réduire suffisamment notre vitesse pour négocier ce virage salvateur.

Le débat ne fait que commencer. Nous sommes loin d’avoir résolu toutes les questions pratiques, économiques, politiques et même morales qu’il soulève. La décroissance pourrait bien aggraver les inégalités déjà profondes creusées par le capitalisme, car les plus pauvres seraient les plus vulnérables aux nouveaux chocs engendrés. Et comment arriver à planifier cette décroissance sans renoncer à des libertés démocratiques et économiques qui nous sont chères ?

Une chose est certaine, plus nous attendons pour trouver des réponses satisfaisantes, plus la planète nous imposera des choix radicaux dans un avenir de moins en moins lointain. Si nous tenons au capitalisme, il est temps de corriger ses défauts avant qu’il ne soit trop tard.