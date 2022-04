Elon Musk : l’influenceur absolu

Si vous êtes parvenus à suivre l’actualité à travers les hommages à Guy Lafleur, vous aurez peut-être vu qu’Elon Musk, l’homme derrière Tesla, les tout-inclus de l’espace et une entreprise de lance-flammes grand public, vient de mettre la main sur Twitter pour la coquette somme de 44 milliards de dollars américains. Ça coûte cher, vouloir devenir l’influenceur suprême. Un peu comme le président de Remington le disait dans sa publicité pour des rasoirs électriques : il a tellement aimé le produit qu’il a acheté la compagnie.

Elon Musk se présente en absolutiste de la liberté d’expression, un principe auquel j’adhère. Enfin, je crois. Je n’ai jamais trop su circonscrire mes limites à la liberté d’expression. Je pense assurément qu’on devrait avoir le droit de choquer (parfois, j’aime choquer). Par contre, j’ai tendance à considérer que la liberté trouve ses limites dans la désinformation. On devrait pouvoir tout dire, dans la mesure où on ne propage pas de mensonges. Mais encore là, il n’est pas simple d’établir ce qui constitue un mensonge ou pas. Ou de deviner si le mensonge est plutôt une erreur de bonne foi. En plus, certaines fausses informations aujourd’hui seront peut-être des vérités demain. Bref, c’est un sujet très complexe et c’est difficile de se prononcer catégoriquement. Je suis moins avancé dans ma réflexion à ce sujet qu’au début de ce paragraphe.

Dans tous les cas, je m’inquiète qu’on laisse à des entreprises privées le soin de décider ce qui peut être publié ou pas, censuré ou pas. Même si je n’ai aucune sympathie pour Donald Trump, j’ai de la misère à accepter qu’il ait été évincé de Twitter alors que le porte-parole des talibans continue de s’y faire aller l’obscurantisme. Il y a sans doute de nombreuses autres petites et grandes contradictions du genre sur les réseaux sociaux, et c’est sans compter les erreurs dans les suspensions de comptes qui n’ont rien fait de mal. On suppose la bonne foi de ces entreprises, mais leur but principal reste la croissance.

Il y a peut-être un parallèle à faire avec la philanthropie. Difficile de reprocher aux entreprises et aux plus fortunés de donner à des organismes qui leur tiennent à cœur. Mais on cède ici le choix de société de favoriser une cause plutôt qu’une autre à des donateurs intéressés, au lieu de laisser ceux que nous avons élus démocratiquement décider d’une distribution juste des ressources là où on en a le plus besoin.

Comme le soulignait le professeur Pierre Trudel, l’Internet « libertarien » tente aussi de prendre des raccourcis pour passer outre aux lois de la « vraie » vie : « On nous raconte que les libertés individuelles et les intérêts des “consommateurs” seraient menacés par les mesures visant à étendre aux activités d’Internet des règles analogues à celles qui s’appliquent aux activités se déroulant en dehors du réseau. Appliquer aux situations se déroulant sur Internet les lois sur la protection des personnes contre le harcèlement ou contre les arnaques engendrerait des “entraves à l’innovation” ou des menaces à la sécurité du réseau ! »

Or, la diffamation a cours sur les réseaux sociaux et elle nuit autant, sinon plus, qu’ailleurs.

Internet promettait une sorte d’appropriation par tous des moyens de production de l’information. Et c’est en partie vrai. Marx aurait été content. N’importe qui peut produire du contenu sur Internet à peu de frais et devenir un influenceur, un auteur à succès ou plus souvent un troll. Mais ceux qui possèdent les plateformes sur lesquelles s’expriment ces producteurs de contenu ont un très grand pouvoir.

D’ailleurs, Elon Musk a déclaré dernièrement qu’il ne voulait pas acquérir Twitter pour faire de l’argent : « Mon intuition est qu’il est extrêmement important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une plateforme publique fiable et inclusive. Je ne me soucie pas du tout de l’économie. » Comme le fait remarquer le professeur Robert Reich dans le Guardian, tout ça est bien, mais qui a assigné à Musk la tâche de décider de l’avenir de la civilisation ? Personnellement, j’aurais préféré que le mandat soit donné à quelqu’un de plus équilibré, genre Jésus, Gandhi ou Patrick Bissonnette de District 31. Selon Reich, le but d’Elon Musk n’est pas la liberté d’expression pour tous, mais pour lui. Il veut s’extraire des lois et des mécanismes de réglementation. Et ça, c’est plus inquiétant que d’avoir la liberté de comparer Justin Trudeau à Hitler, comme il l’a fait récemment.

Malgré les beaux principes, je doute que les gens décident de boycotter Twitter. Certains ont déjà noté de nombreux tweets d’utilisateurs menaçant de quitter Twitter si Musk en prenait le contrôle. Peut-être les mêmes personnes qui promettaient de déménager au Canada si Trump était élu. Mais trop de critiques de Musk ont obtenu trop de retweets pour se passer des répercussions que leurs mots d’esprit amènent à la prétendue conversation globale. D’ailleurs, TikTok reste immensément populaire malgré le fait que l’application est contrôlée par la Chine, Facebook est le plus gros réseau même si Mark Zuckerberg n’est pas un être particulièrement bienveillant, et que dire de Truth Social ? Rien, si possible. Tout ça n’incite pas beaucoup de gens à quitter ces tribunes pour retourner s’exprimer sur le perron de l’église où l’auditoire se résume bien souvent à quelques passants et à Dieu (qui est partout). Twitter était déjà invivable avant son acquisition par Musk et j’ai l’impression qu’il continuera de l’être.

