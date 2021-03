Enseigner en ligne, ça s’apprend

D’autres virus viendront. D’autres catastrophes frapperont le Québec. Pas de sitôt, espère-t-on. Mais en tirant des leçons de la dernière — et éprouvante — année, il est possible d’être mieux préparés pour faire face au prochain coup dur qui ébranlera la province. Voici l’un des chantiers à mettre en œuvre afin de ne plus jamais vivre des temps aussi difficiles.

Depuis la rentrée, René Bélanger, conseiller pédagogique en technologie éducative au cégep de Matane, tient une « clinique sans rendez-vous » en ligne trois fois par semaine pour aider les professeurs à résoudre des bogues et à peaufiner leur enseignement à distance. « Rien à voir avec le printemps dernier, quand nos profs étaient en véritable détresse technologique ! » dit le technopédagogue.

Mais si le milieu de l’enseignement québécois a fait des pas de géant en matière d’enseignement en ligne, les experts soulignent que la bataille n’est pas terminée. Heureusement, ils ont une bien meilleure idée de ce qui doit être fait.

Depuis l’été 2020, quelque 20 000 enseignants québécois de la maternelle à l’université se sont inscrits à la formation J’enseigne à distance, conçue et offerte par l’Université TÉLUQ. Le site de l’université en ligne du Québec a aussi été visité par des intervenants de 162 pays, dont la France, le Maroc, la Belgique et les États-Unis.

Cette formation de la TÉLUQ n’a cependant touché que 1 enseignant sur 10 au Québec. « L’enseignement à distance devrait faire partie intégrante de la formation des enseignants — ce qui n’est pas le cas actuellement », affirme Thierry Karsenti, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation à l’Université de Montréal. « On ne part pas de zéro. Durant leur formation, les enseignants québécois sont déjà initiés aux technologies. On pourrait facilement y insérer un volet sur l’enseignement à distance à proprement parler. »

Les experts québécois du téléenseignement s’accordent à dire qu’il est important de préparer les enseignants, les jeunes et même les parents à une prochaine crise. « Le plus gros défi pour les enseignants n’est pas de maîtriser la technologie, mais d’apprendre à enseigner en ligne », soutient Thierry Karsenti, qui a sondé 15 000 élèves et parents au printemps 2020 sur leur expérience. « On ne peut pas simplement allumer la caméra et parler. Il faut faire intervenir les étudiants, leur donner des tâches, les faire travailler en sous-groupes. »

Thierry Karsenti a résumé les connaissances en la matière dans un document de cinq pages à l’usage des enseignants de tous niveaux, 80 pistes à considérer pour enseigner et apprendre à distance. Par exemple : s’assurer que les élèves ont une bonne connexion Internet ; contacter rapidement les élèves ; échanger souvent avec eux ; limiter le contenu et la longueur des leçons ; susciter l’engagement avec des activités comme le travail en groupe ; ou préparer des capsules vidéos.

Le téléenseignement sera probablement toujours moins efficace chez les plus jeunes. « La formation à distance a été conçue à l’origine comme un outil d’éducation aux adultes, dit Cathia Papi, professeure à la TÉLUQ. Elle implique une certaine autonomie de l’apprenant. » Reste que des enseignants formés atteindront de meilleurs résultats, insiste Thierry Karsenti. « Les enseignants qui s’y étaient exercés avant la pandémie ont mieux réussi la transition. »