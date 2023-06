Entrer dans la modernité grâce à la science

Mouvement international pour l’avancement des sciences en dates

1831 : British Association for the Advancement of Science

1839 : Società Italiana per il Progresso delle Scienze

1848 : American Association for the Advancement of Science

1872 : Association française pour l’avancement des sciences

1888 : Australian and New Zealand Association for the Advancement of Science

1902 : Southern Africa Association for the Advancement of Science

1912 : Indian Science Congress Association

1923 : Association canadienne-française pour l’avancement des sciences

1932 : Japan Society for the Promotion of Science