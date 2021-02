Est-ce français de dire « tu veux-tu » ? J’y réfléchis depuis ma dernière chronique, où je rapportais les propos d’un jeune étudiant en éducation issu de l’immersion : il s’est fait rabâcher pendant toute sa vie scolaire qu’il fallait dire plutôt « veux-tu » ou « est-ce que tu veux ».

Personnellement, je trouve exagérée cette correction du langage. Certes, « tu veux-tu » ne relève pas de la norme écrite du français ni même du parler « scripté », ce que l’on appelle le « français international » ou « radio-canadien ». Mais « tu veux-tu » appartient à la langue familière courante de manière quasi universelle au Canada. À tel point que l’on devrait souhaiter qu’un élève en immersion, entré dans la langue par l’école, en arrive au niveau familier.

Pour mémoire, le « tu » de « tu veux-tu » est en fait une déformation de la vieille particule interrogative « ti », qui est elle-même une contraction du « t-il » (en langage savant, on parle d’« interrogation versationnelle rétrograde »). Le « t-il » s’est contracté en « ti » en France, puis il a évolué en « tu » au Canada. Si vous voulez en savoir davantage sur ce point, je vous invite à lire D’où vient le « -tu » interrogatif, et « c’est-tu » pertinent de l’enseigner ? de Félix Tanguay, titulaire d’une maîtrise en linguistique de l’UQAM — un article intéressant en « titi ».

Le problème ici n’est pas qu’une norme écrite très corsetée favorise « est-ce que tu veux » ou « veux-tu ». Le problème est que l’on dise « c’est le français », alors que c’est seulement la partie « haute » de la langue. Au fond, on mélange tout.

Il y a un an, j’ai eu un échange très intéressant avec le linguiste émérite québécois, mais né à Paris, Philippe Barbaud, qui remarque que tout notre discours sur la langue souffre d’« imprécision endémique » : par exemple, la différence entre « langage » et « langue », « code » et « dialecte », ou « langue écrite » et « langue parlée ». « Ce manque de précision perpétue malheureusement l’occultation d’une autre réalité langagière, celle de la PAROLE comme performance individuelle », écrivait-il. Cette idée est une des assises de son essai L’instinct du sens (Peter Lang, 2019), où il réfléchit sur les origines du langage.

Idée intéressante que cette notion de parole comme « performance individuelle », qui nous ramène d’ailleurs à la solution de l’étudiant cité plus haut et qui, tanné de se faire critiquer, a tout simplement décidé de parler le français comme ça venait.

Un problème d’étiquette

La confusion constante entre la langue écrite et la langue parlée fait partie d’une fiction beaucoup plus large qui veut que la norme, c’est la langue, et que l’on sait définir une langue. Or, personne n’est en mesure de définir clairement une langue. Le meilleur exemple quant au problème d’étiquetage est, je pense, l’arabe — que j’ai appris sans l’avoir jamais réellement parlé, et que j’ai beaucoup désappris depuis.

Bien des linguistes vous diront que l’arabe n’existe plus, qu’il s’est morcelé en une série de dialectes à tel point qu’une Marocaine a du mal à converser avec un Yéménite.

Cela concerne l’usage familier. Pour contrer ce problème, il s’est développé un « arabe moyen », appelé aussi « arabe médiatique », fortement influencé par l’arabe égyptien qui domine la langue « scriptée » des médias, de la télé, du cinéma et des séries télé. C’est en fait la version simplifiée de l’« arabe littéraire », plus recherché, lequel diverge passablement de l’arabe coranique, notamment dans le système d’écriture. Ça commence à faire beaucoup d’arabes.

L’histoire du français est assez mélangée, merci. D’ailleurs, personne ne sait au juste quand cela débute. On nous présente les Serments de Strasbourg de 842 ou la cantilène de Sainte-Eulalie de 880 comme les traces les plus anciennes du français, alors qu’il s’agit de la langue romane, dérivée du latin. Et puis soudain, pouf, vers 1200, on commence à voir des marques du « françois ». Je cite ici un courriel que Philippe Barbaud m’a envoyé : « D’un point de vue évolutif, aucune langue humaine “naît” quelque part et dans le temps. Une langue est un système qui se métamorphose (ou émerge, ou se transforme) à partir d’une autre langue dont elle est issue. […] L’image de la “naissance” d’une langue est donc un mythe de philologue, repris par les linguistes pour sa commodité littéraire. »

Ce que l’on appelle une « langue » n’est au fond qu’une photo d’une masse linguistique qui se remodèle constamment sous l’effet des migrations, des reconfigurations politiques, des changements de valeurs, des luttes de classes, des différences générationnelles et des « performances individuelles » de millions de personnes. Ça fait boule de neige, ça roule, ça s’érode, ça se fond dans autre chose.

L’étiquette est à ce point arbitraire qu’il arrive même que certains essaient de la modifier à leurs fins. Par exemple, pour des raisons politiques, l’élite castillane de la fin du XVe siècle a rebaptisé le castillan pour l’appeler espagnol. En français, c’est un peu l’inverse : nous tenons à l’étiquette, même si notre français actuel s’est beaucoup éloigné du « françois », au point où l’on aurait peine à lire la version originale de la geste arthurienne d’un Chrétien de Troyes, et même des auteurs plus récents comme Rabelais ou Molière. Et ce que les Québécois parleront en 2421, si cela s’appelle encore le français, sera fort différent du français actuel, voire quasiment une autre langue par rapport au françois de 1257.

Qu’on le veuille ou non, nous participons tous d’une métamorphose constante dans la phonétique, la syntaxe et le vocabulaire. Cela procède de millions de « performances individuelles » et du choc des évolutions techniques ou sociales.

Prenez la pression actuelle pour une « écriture inclusive ». Ça a commencé il y a quatre décennies, si bien que nous formulons, sans y songer, des tournures qui auraient paru grotesques en 1970 : la ministre, la juge, l’autrice. Autre exemple : cette forme nouvelle de politesse qui amène des gens à se présenter en spécifiant les pronoms à utiliser, par exemple « il/lui » ou « elle », alors qu’il y a cinq ans, « monsieur » ou « madame » faisait la job.

Mais au contraire de cette pression vers le changement, d’autres facteurs agissent comme stabilisateurs. Une culture commune joue ce rôle. L’éducation aussi. Il n’y a jamais eu tant de locuteurs familiers avec la norme écrite. Je dis « familiers », pas qu’ils « la maîtrisent » : ils s’y sont beaucoup frottés à l’école et il en reste toujours un peu. Si bien que pour chacune de nos « performances individuelles », nous entendons une petite voix sévère qui nous dit : « Tu veux-tu te taire, oui ? »

